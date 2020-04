The Twilight Saga Eclipse: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 24 aprile 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda Eclipse, terzo film della Twilight Saga e uscito nel 2010 per la regia di David Slade. La pellicola, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2007 di Stephenie Meyer e seguito di New Moon del 2009, vede come protagonisti Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

The Twilight Saga Eclipse film: trama

Bella e Edward sono stati riuniti, ma la loro relazione vietata è minacciata da una creatura maligna in cerca di vendetta. Bella sarà costretta a sceglieretra il suo amore per Edward e la sua amicizia per Jacob Black, mentre la battaglia tra vampiri e lupi mannari continua.

Cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Kristen Stewart – Bella Swan

– Bella Swan Robert Pattinson – Edward Cullen

– Edward Cullen Taylor Lautner – Jacob Black

– Jacob Black Ashley Greene – Alice Cullen

– Alice Cullen Jackson Rathbone – Jasper Hale

– Jasper Hale Nikki Reed – Rosalie Hale

– Rosalie Hale Kellan Lutz – Emmett Cullen

– Emmett Cullen Peter Facinelli – Carlisle Cullen

– Carlisle Cullen Elizabeth Reaser – Esme Cullen

– Esme Cullen Billy Burke – Charlie Swan

– Charlie Swan Bryce Dallas Howard – Victoria

– Victoria Xavier Samuel – Riley

– Riley Chaske Spencer – Sam Uley

– Sam Uley Tyson Houseman – Quil Ateara

– Quil Ateara Kiowa Gordon – Embry Call

– Embry Call Alex Meraz – Paul

– Paul Bronson Pelletier – Jared

– Jared Julia Jones – Leah Clearwater

– Leah Clearwater Booboo Stewart – Seth Clearwater

– Seth Clearwater Dakota Fanning – Jane

– Jane Cameron Bright – Alec

– Alec Daniel Cudmore – Felix

– Felix Charlie Bewlie – Demetri

– Demetri Jodelle Ferland – Bree Tanner

The Twilight Saga Eclipse film: trailer

Ecco il trailer del film:

Diretta tv e streaming

Come fare per vedere The Twilight Saga Eclipse in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 24 aprile 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

Potrebbero interessarti Luciano Pavarotti: vita privata, moglie e figli del tenore italiano Luciano Pavarotti film in tv e live streaming: dove vederlo Luciano Pavarotti: come e quando è morto, le cause della morte