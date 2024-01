The Swarm – Il quinto giorno: trama, cast, quante puntate e streaming

Da mercoledì 10 gennaio 2024 alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda The Swarm – Il quinto giorno, la serie tv thriller ambientalista girata prevalentemente in Italia, tratta dal romanzo di Frank Schätzing. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Cosa accadrebbe se il mare e tutte le sue creature, dopo anni di sfrenato inquinamento e incessanti cambiamenti climatici, cominciassero a dare segnali di ostilità, dichiarando guerra agli unici veri responsabili del disastro climatico? Nel mondo immaginato con piglio profetico da Frank Schätzing – il romanzo è uscito quasi vent’anni fa – accadono cose strane: balene che distruggono barche; granchi che prendono d’assalto le spiagge; mitili che bloccano navi container; uno sconosciuto verme del ghiaccio che destabilizza le scarpate continentali innescando tsunami; un patogeno letale che contamina l’acqua potabile. L’umanità è sotto attacco e la situazione degenera velocemente. La vita è minacciata, la situazione peggiora di giorno in giorno, eppure nessuno è ancora in grado di collegare questi attacchi apparentemente casuali. Solo un gruppo di scienziati si fa avanti per presentare ai leader impegnati a risolvere la crisi globale una teoria difficile da accettare: potrebbe esistere una forma di vita intelligente che dimora negli abissi, capace di manipolare gli oceani e tutto ciò che vi risiede. Ma le rivelazioni degli scienziati vengono ritenute inverosimili. E il gruppo è costretto a intraprendere una missione rischiosissima: individuare questa forma di vita intelligente negli abissi dell’Oceano Artico.

Cast

Abbiamo visto la trama di The Swarm – Il quinto giorno, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Cécile de France: Dott.sa Cécile Roche

Alexander Karim: Dr. Sigur Johanson

Leonie Benesch: Charlie Wagner

Joshua Odjick: Leon Anawak

Barbara Sukowa: Prof.sa Katharina Lehmann

Rosabell Laurenti Sellers: Alicia Delaware

Takehiro Hira: Riku Sato

Takuya Kimura: Aito Mifune

Krista Kosonen: Tina Lund

Kim Mousa: Mesuli

Oliver Masucci: Capitano Jasper Alban

Sharon Duncan-Brewster: Samantha Crowe

Claudia Jurt: Dott.sa Natalia Oliviera

Kari Corbett: Iona

Jack Greenlees: Douglas MacKinnon

Lydia Wilson: Sara Thompson

Klaas Heufer-Umlauf: Luther Roscovitz

Eidin Jalali: Rahim Amir

Franziska Weisz: Sophia Granelli

Andrea Guo: Jess

David Vormweg: Tomas

Dutch Johnson: Jack Greywolf O’Bannon

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per The Swarm – Il quinto giorno su Rai 2? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima mercoledì 10 gennaio 2024; la quarta e ultima mercoledì 31 gennaio 2024. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 10 gennaio 2024

Seconda puntata: mercoledì 17 gennaio 2024

Terza puntata: mercoledì 24 gennaio 2024

Quarta puntata: mercoledì 31 gennaio 2024

Streaming e tv

Dove vedere The Swarm – Il quinto giorno in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.