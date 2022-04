The Specials – Fuori dal comune: trama, cast e streaming del film

Stasera, 1 aprile 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda The Specials – Fuori dal comune, film del 2019 diretto da Olivier Nakache ed Eric Toledano con Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, Bryan Mialoundama, Alban Ivanov. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Malik e Bruno sono una coppia di amici e colleghi, al lavoro in modo complementare per aiutare giovani in difficoltà, tra guida terapeutica, inserimento nel mondo del lavoro e ovviamente assistenza pratica quotidiana per ragazzi affetti da autismo, a loro volta gestiti da istruttori cresciuti in situazioni disagiate. Uno musulmano e l’altro ebreo, uno padre di famiglia e l’altro “vittima” di una serie di appuntamenti al buio organizzati da amici e colleghi, Bruno e Malik passano le giornate a battere le strade di Parigi occupandosi di decine di ragazzi come Dylan, alla ricerca di un senso di responsabilità, Joseph, che insiste nel suonare l’allarme sulla metropolitana, e Valentin, costretto a indossare un casco da pugile per proteggersi dai suoi stessi raptus di violenza.

The Specials – Fuori dal comune: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Specials – Fuori dal comune, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vincent Cassel: Bruno Haroche

Reda Kateb: Malik

Bryan Mialoundama: Dylan

Hélène Vincent: Hélène

Alban Ivanov: Menahem

Benjamin Lesieur: Joseph

Marco Locatelli: Valentin

Catherine Mouchet: dott.sa Ronssin

Frédéric Pierrot: ispettore dell’IGAS

Suliane Brahim: ispettrice dell’IGAS

Lyna Khoudri: Ludivine

Aloïse Sauvage: Shirel

Djibril Yoni: Fabrice

Ahmed Abdel-Laoui: Mounir

Darren Muselet: Cédric

Sophie Garric: Eva

Pauline Clément: Myriam

Anne Azoulay: Keren

Pierre Diot: Marchetti

Streaming e tv

Dove vedere The Specials – Fuori dal comune in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 1 aprile 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.