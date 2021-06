The Queen – La regina: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 15 giugno 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda The Queen – La regina, film del 2006 diretto da Stephen Frears, con Helen Mirren e Michael Sheen, candidato nel 2007 a sei premi Oscar, di cui se n’è aggiudicato uno, quello andato a Helen Mirren quale miglior attrice protagonista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Regno Unito, maggio 1997. Dopo diciotto anni di amministrazione da parte dei Conservatori, lo scozzese Tony Blair, giovane membro di rilievo dei Laburisti, diventa Primo ministro del governo di Sua Maestà, e si prepara a essere accolto con freddezza e distacco dalla Regina Elisabetta II. Il 31 agosto dello stesso anno, a Parigi, Lady Diana muore in un incidente automobilistico. Il popolo britannico è affranto dalla morte della principessa del popolo, mentre la famiglia reale e la stessa sovrana rimangono in vacanza, trincerandosi in un silenzio che i sudditi non gradiscono affatto, tornando a Buckingham Palace solo dopo una settimana dall’avvenimento.

The Queen: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Queen – La regina, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori e i rispettivi ruoli:

Helen Mirren: Regina Elisabetta II

Michael Sheen: Tony Blair

James Cromwell: Principe Filippo

Sylvia Syms: Regina Madre

Alex Jennings: Carlo, principe di Galles

Helen McCrory: Cherie Blair

Roger Allam: sir Robin Janvrin

Lola Peploe: segretaria di Sir Janvrin

Tim McMullan: Stephen Lamport

Douglas Reith: lord Airlie

Earl Cameron: ritrattista

Lady Diana Spencer: se stessa (immagini di repertorio)

Charles Spencer, IX conte Spencer: se stesso (immagini di repertorio)

Tracey Ullman: se stessa (immagini di repertorio)

Streaming e tv

Dove vedere The Queen – La regina in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 15 giugno 2021 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.