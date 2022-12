The Net – Gioco di squadra: il cast (attori) completo della serie tv

Qual è il cast (attori) completo di The Net – Gioco di squadra, la serie tv in onda su Rai 2 da martedì 20 dicembre 2022? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alberto Paradossi: Vincenzo Tessari

Gaetano Bruno: Maurizio Corridoni

Maurizio Mattioli: Mister

Raymond Thiry: Jean Leco

Massimo Ghini: Presidente Tessari

Galatea Ranzi: Angela Tessari

Orso Maria Guerrini: Patriarca

Massimo Wertmüller: Frate Mario

Beatrice Arnera: Miriam Martelli

Livio Kone: Kenneth N’Doram

Trama

Abbiamo visto il cast (attori) di The Net – Gioco di squadra, ma qual è la trama della serie tv in onda su Rai 2? Il Toscana Football Club, la seconda squadra della città di Firenze, ha fatto la storia raggiungendo la massima divisione calcistica partendo dalle categorie più basse. Oggi, però, la squadra è nei guai: il tracollo finanziario e la paura di retrocedere si stanno trasformando sempre più in una terribile certezza. La famiglia Tessari, proprietaria del club in crisi, è costretta a cedere la metà della società per riuscire a salvarla.

Il nuovo partner scelto dal Presidente è un imprenditore cinese: un uomo ricco e autorevole che vede nell’operazione finanziaria un’occasione per sfruttare Firenze come brand. La cessione della società non viene apprezzata da una potente ed influente eminenza del calcio, Maurizio Corridoni, che sia per l’affetto che prova per la squadra che per i suoi interessi personali, è disposto a tutto pur di conquistare il club calcistico.

Vincenzo Tessari, l’imbranato figlio del Presidente, dovrà darsi da fare se vuole conquistare un posto da manager nel mondo del calcio che conta e dimostrare a suo padre di esserne degno. Non realizza che sta iniziando una battaglia contro un potente nemico come Corridoni, ma soprattutto che dovrà passare attraverso scandali aziendali, prove amorose e drammi familiari per riuscire a realizzarsi.