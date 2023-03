The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe: trama, cast e streaming del film

Stasera, martedì 21 marzo 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe, film del 2015 diretto da Breck Eisner con protagonista Vin Diesel. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel Medioevo, un manipolo di guerrieri si dirige verso la fortezza della Regina delle Streghe, che sta diffondendo la peste tra la popolazione; tra questi vi è Kaulder, un contadino recentemente rimasto vedovo, senza più alcun motivo per vivere. Nonostante il gruppo venga decimato, l’uomo riesce a uccidere la Regina, che, in punto di morte, lo maledice, condannandolo a un’esistenza eterna.

Ai giorni nostri, le streghe continuano a vivere nel mondo con la possibilità di autogovernarsi a patto che non usino la loro magia su di un essere umano. In caso contrario interviene Kaulder, che, senza essere mai invecchiato di un giorno, continua a eseguire la sua professione di cacciatore di streghe al servizio de “L’Ascia e la Croce”, un ordine sacro che si occupa del controllo delle streghe. Tuttavia, la pratica dell’uccisione delle streghe è generalmente caduta in disuso e si preferisce rinchiudere i colpevoli in blocchi d’ambra situati in una prigione sotterranea, gestita sia dall’Ascia e la Croce che da un consiglio di streghe.

Il 36º “Dolan”, supervisore e grande amico di Kaulder, si prepara ad andare in pensione dopo cinquant’anni di servizio, ma, il giorno dopo aver rassegnato le sue dimissioni, muore di cause naturali. Kaulder è sospettoso e, con il neoeletto 37º Dolan, un giovane ammiratore del cacciatore, decide di indagare. Kaulder scopre che in realtà il suo amico è stato fatto cadere in catalessi dopo essere stato torturato a lungo e, grazie agli indizi lasciatigli dall’uomo, capisce che deve ricordare la sua morte…

The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vin Diesel: Kaulder

Rose Leslie: Chloe

Elijah Wood: 37º Dolan

Michael Caine: 36º Dolan

Julie Engelbrecht: Regina delle Streghe

Ólafur Darri Ólafsson: Baltasar “Belial” Ketola

Rena Owen: Glaeser

Isaach De Bankolé: Max Schlesinger

Joseph Gilgun: Ellic

Michael Halsey: 1º Dolan

Lotte Verbeek: Helena

Bex Taylor-Klaus: Bronwyn

Dawn Olivieri: Danique

Sloane Combs: Elizabeth

Kurt Angle: bodyguard

Streaming e tv

Dove vedere The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 21 marzo 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.