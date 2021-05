The Interpreter: trama, cast, trailer, streaming del film su La7

The Interpreter è il film in onda questa sera, lunedì 3 maggio 2021, in prima serata su La7 alle 21.15. Un avvincente thriller del 2005 diretto da Sydney Pollack, con Nicole Kidman e Sean Penn. Si tratta dell’ultimo film girato dal regista prima della sua morte. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming The Interpreter? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Silvia Broome è un’interprete. Cresciuta nella Repubblica Democratica di Matobo, nel continente africano, lavora oggi presso l’ufficio delle Nazioni Unite a New York. Proprio l’ONU sta valutando l’incriminazione di Edmond Zuwanie, presidente del Matobo, il quale è atteso per un discorso all’Assemblea Generale, in un tentativo disperato di mettere fine alle accuse mosse contro di lui dalla Corte penale internazionale; la repubblica che governa è de facto, da oltre vent’anni, un regime militare tristemente noto per la sua crudele politica di pulizia etnica.

Un giorno, all’interno del Palazzo di Vetro, Silvia ascolta del tutto casualmente una strana conversazione, in cui delle misteriose persone parlano di un complotto e di un tentativo d’assassinio; non ha tempo di udire altro, fuggendo di corsa quando uno di questi avverte la sua presenza. Il giorno successivo, la donna riconosce le parole e scopre che l’obiettivo è proprio Zuwanie.

Silvia decide di denunciare la cosa, sicché due agenti del servizio segreto statunitense, Tobin Keller e Dot Woods, vengono chiamati a indagare nonché a proteggere lo stesso Zuwanie. Keller, da poco vedovo, scopre varie cose di Silvia: in passato, lei è stata coinvolta in un gruppo di guerriglieri della resistenza matobana, e i suoi genitori e sua sorella sono stati uccisi da alcuni uomini di Zuwanie. L’agente decide di proteggere la donna in prima persona, instaurando con lei un profondo legame.

Nei giorni seguenti Silvia, secondo la trama di The Interpreter, scopre che anche suo fratello Simon, l’ultimo suo parente, è stato ucciso in Matobo insieme al suo amante, mentre si stava prodigando per organizzare un incontro tra i maggiori oppositori al regime dittatoriale di Zuwanie. Il presunto assassino, a lui legato, viene scoperto mentre lo stesso presidente è nel bel mezzo del suo discorso all’Assemblea Generale. Con uno stratagemma, la donna riesce a trovarsi faccia a faccia con Zuwanie, intenzionata a ucciderlo; il provvidenziale arrivo di Keller – che ha capito come l’attentato sia in realtà una messinscena creata da Zuwanie per acquisire credibilità internazionale – riesce a far desistere la donna. Il presidente viene quindi messo sotto accusa, mentre Silvia – espulsa dagli Stati Uniti a seguito dei fatti accaduti all’interno del Palazzo di Vetro – lascia New York per ritornare a casa, in Africa.

The Interpreter: il cast del film

Un cast d’eccezione per questo thriller politico del 2005 con attori del calibro di Nicole Kidman e Sean Penn. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Nicole Kidman: Silvia Broome

Sean Penn: Tobin Keller

Catherine Keener: Dot Woods

Jesper Christensen: Nils Lud

Yvan Attal: Philippe

Earl Cameron: Edmond Zuwanie

George Harris: Kuman-Kuman

Michael Wright: Marcus

Clyde Kusatsu: Capo della Polizia Lee Wu

Eric Keenleyside: Rory Robb

Hugo Speer: Simon Broome

Maz Jobrani: Mo

Yusuf Gatewood: Doug

Curtiss Cook: Ajene Xola

Byron Utley: Jean Gamba

Robert Clohessy: agente FBI King

Terry Serpico: agente FBI Lewis

Sydney Pollack: Jay Pettigrew

David Zayas: Charlie Russell

Lynne Deragon: ambasciatore Davis

Okwui Okpokwasili: guida turistica

Curiosità

Alcune curiosità sul film stasera in prima serata su La7. È il primo film a cui è stato dato il permesso di girare all’interno del Palazzo di Vetro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York. In precedenza, l’autorizzazione era stata rifiutata a molti registi, persino ad Alfred Hitchcock per Intrigo internazionale. La Repubblica Democratica di Matobo e il suo dittatore sono inventati ma sembrano hanno decisi richiami non casuali allo Zimbabwe di Robert Mugabe. La lingua Ku parlata a Matobo è stata creata appositamente per il film dal direttore del Centro per l’apprendimento delle lingue africane, Said el-Gheithy e si basa sulla lingua bantu, dell’Africa sud-orientale.

The Interpreter: trailer

Di seguito il trailer del film stasera – 3 maggio 2021 – su La7.

Diretta tv e streaming

Dove vedere The Interpreter in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 3 maggio 2021 – alle ore 21,15 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.