The Great War: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 23 marzo 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda The Great War, film drammatico di guerra del 2019 scritto e diretto da Steven Luke e interpretato da Bates Wilder, Hiram A. Murray, Billy Zane e Ron Perlman. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Durante gli ultimi giorni della Prima guerra mondiale, un reggimento di audaci soldati afroamericani rimane intrappolato tra le linee nemiche. Dopo essere riuscito a fuggire, uno di loro viene invitato a far parte di un gruppo di truppe bianche per tentare di trovare e salvare i compagni salvati. Mettendo da parte le differenze razziali, lo squadrone dovrà dimostrare come coraggio e unione siano la chiave di svolta per trovare i dispersi.

The Great War: Cast

Abbiamo visto la trama di The Great War, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bates Wilder nel ruolo del capitano William Rivers

Aaron Courteau nel ruolo del sergente. Allistor Richardson

Hiram A. Murray come Pvt. Giovanni Caino

Billy Zane nel ruolo del colonnello Jack Morrison

Ron Perlman nel ruolo del generale Pershing

Edgar Damatian nel ruolo del soldato Cardinni

Jordan McFadden nel ruolo del soldato Pinchelli

Andrew Stecker nel ruolo del caporale Anson Kirby

Jeremy Frandrup come attore

Cody Fleury nel ruolo del soldato O’Malley

Alan Holasek come attore

Jeremy Michael Pereira nel ruolo del capitano AJ Stevens

Steven Luke come attore

Charles Hubbell come attore

Michael Paul Levin come attore

Streaming e tv

Dove vedere The Great War in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 23 marzo 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.