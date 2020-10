The Good Lord Bird, le anticipazioni della prima puntata

Su Sky Atlantic debutta una nuova miniserie, The Good Lord Bird – La storia di John Brown, realizzata da Ethan Hawke e Mark Richard. La serie, composta da sette episodi, racconta la storia di Cipollina, un ragazzo schiavo, che si unisce alla banda di abolizionisti guidata dal capitano John Brown durante gli eventi del Bleeding Kansas (a metà dell’Ottocento). La serie approda in prima tv e in prima serata su Sky Atlantic a partire da mercoledì 7 ottobre 2020, alle ore 21:15. Ecco le anticipazioni della prima puntata.

Tutto su The Good Lord Bird: trama, cast e streaming

Anticipazioni prima puntata

Nella prima puntata, che s’intitola Trovare il Signore, John Brown conosce involontariamente Henry, un ragazzo di colore di cui fraintende il nome, è convinto che si chiami Henrietta e che sia una donna, così decide di adottarlo e portarlo con sé mentre percorre un’America selvaggia e violenta. Siamo nel 1859, quando in America divampava il Bleeding Kansas, poco prima della Guerra di Secessione. L’incursione di Brown infatti non riuscì ad avviare la rivolta degli schiavi, ma fu l’elemento scatenante della guerra civile americana. Nella serie tv vediamo Ethan Hawke non soltanto dietro la telecamera ma anche nel ruolo di John Brown. The Good Lord Bird vi aspetta su Sky Atlantic con la prima puntata.

Potrebbero interessarti Temptation Island 2020, il falò di confronto tra Davide e Serena Chi è Massimiliano Caiazzo, l’attore che interpreta Carmine in Mare Fuori The Good Lord Bird, la nuova serie su Sky Atlantic: trama e cast