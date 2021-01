The Good Doctor 4: le anticipazioni sulla prossima puntata, la seconda

Cosa succederà nella prossima puntata (la seconda) di The Good Doctor 4 in onda venerdì 15 gennaio 2021 alle 21,20 su Rai 2? Le anticipazioni rivelano che per Shaun la situazione diventerà sempre più complicata. Il medico, infatti, comincerà a sentire fortissima la mancanza di Lea. Una situazione che lo renderà fortemente irascibile e nervoso con se stesso e con le altre persone che si rapportano con lui. Shaun, infatti, si troverà ad essere molto combattuto. Da un lato, infatti, ha il timore di poter mettere potenzialmente a repentaglio la salute di Lea e dall’altro, invece sente la voglia di dover stare al fianco della donna che ama in un momento delicato come questo. Dopo una intensa chiacchierata fatta con Shaun, il dottor Park aprirà gli occhi e si renderà conto che le cose con Mia non stanno proprio come lui pensava. In seguito alla mancata partenza per Phoenix, Park e Mia finiranno per discutere del loro futuro insieme…

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa succederà nella prossima puntata di The Good Doctor 4, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera (ore 21,20) su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone in diretta e in differita (dopo la messa in onda in chiaro).

Potrebbero interessarti The Undoing – Le verità non dette: trama, cast, trailer e streaming della serie su Sky Atlantic Fratelli Caputo 2: la seconda stagione si farà? Le anticipazioni Fratelli Caputo, il finale di stagione: come finisce la serie