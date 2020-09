The Good Doctor 3, le anticipazioni della puntata in onda questa sera

Questa sera, mercoledì 2 settembre 2020, torna l’appuntamento con la terza stagione di The Good Doctor, il medical drama giunto alla terza stagione con protagonista il giovane dottor Shaun Murphy, interpretato da Freddie Highmore. Ma quali sono le anticipazioni di questa puntata? Qual è la trama? Vediamola insieme.

Questa sera vanno in onda l’episodio 15 e 16 di The Good Doctor 3. Nella prima puntata, intitolata “Le parole non dette”, Morgan e Shaun devono ricostruire la laringe di un bambino, nel frattempo Park e Claire devono soccorrere un vigile del fuoco che rischia di perdere un braccio. Dopo una serata trascorsa al karaoke, Carly si accorge che Shaun è innamorato di Lea, per questo lo lascia.

Nel secondo episodio della serata, intitolato “Autopsia”, Shaun vuole eseguire l’autopsia sul corpo di Maribel, una donna senzatetto. Ma, dopo il rifiuto di Melendez, di Lim e del figlio della donna, sarà grazie a Carly che riuscirà ad andare avanti.

Dove vedere la serie in tv e in streaming

Dove vedere The Good Doctor 3? La serie tv va in onda in prima tv su Rai 2 ogni mercoledì, a partire dalle ore 21:20. Il secondo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 502 per la versione HD. Ancora, chi dispone di un abbonamento Sky può trovare il canale al tasto 102.

Chi invece vuole seguire la serie tv in streaming può sintonizzarsi su RaiPlay, la piattaforma che permette di guardare i programmi della Rai tramite pc, smartphone, tablet e smart tv. Potete anche recuperare le puntate andate già in onda grazie alla funzione on demand di RaiPlay.

