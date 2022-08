The Expatriate – In fuga dal nemico: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, martedì 9 agosto 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film The Expatriate – In fuga dal nemico, pellicola del 2012 diretta da Philipp Stölzl. Protagonisti sono Aaron Eckhart e Olga Kurylenko. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film The Expatriate – In fuga dal nemico? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il vedovo Ben Logan (Aaron Eckhart) è un ingegnere che si è trasferito da New York ad Anversa con la figlia adolescente Amy (Liana Liberato), per lavorare in una succursale della Halgate Group, una multinazionale che si occupa di tecnologie. Quando uno dei suoi colleghi gli fa notare che un brevetto della società è sbagliato, Ben lo fa presente a Derek Kohler (Neil Napier), il capo della sede. Quello che succede di lì a poco è sconcertante: quando l’ingegnere si reca di nuovo in ufficio per recuperare un oggetto dimenticato, lo trova completamente vuoto, senza persone né mobili.

Confuso e scioccato, scopre che il suo conto bancario e tutti i registri delle sue email e telefonate non esistono più: è come se qualcuno voglia eliminare la sua esistenza. A un certo punto lui e la figlia vengono rapiti da un collaboratore di Derek, ma Ben riesce ad ucciderlo. Ex agente della CIA, Ben scopre di trovarsi nel bel mezzo di un’enorme cospirazione internazionale. Riuscirà a mettere in salvo se stesso e sua figlia Amy?

The Expatriate – In fuga dal nemico: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di The Expatriate? Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Aaron Eckhart: Ben Logan

Olga Kurylenko: Anna Brandt

Liana Liberato: Amy

Neil Napier: Derek Kohler / Markus Wolf

Kate Linder: Principale Gibbins

Alexander Fehling: Floyd

Garrick Hagon: James Halgate III

David Bark-Jones: Marty Braemer

Eric Godon: Maitland

Debbie Wong: Mei Ling

Yassine Fadel: Nabil

Jade Hassouné: Abdi

Fabrice Boutique: Karim

Nick Alachiotis: Walter Smel

Streaming e tv

Dove vedere The Expatriate in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 9 agosto 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.