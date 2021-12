The Bourne Supremacy: trama, cast e streaming del film

Stasera, 28 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda The Bourne Supremacy, film del 2004 diretto da Paul Greengrass, ispirato al romanzo Doppio inganno di Robert Ludlum, nonché sequel del film The Bourne Identity del 2002. Il film prosegue il racconto della storia dell’ex agente segreto Jason Bourne (Matt Damon) e del suo tentativo di far luce sul proprio oscuro passato. Nel cast anche Brian Cox, Julia Stiles, Karl Urban, Gabriel Mann e Joan Allen. Ma vediamo insieme ttute le informazioni nel dettaglio.

Trama

Da circa due anni, Jason Bourne trascorre una vita tranquilla a Goa, in India, insieme a Marie, che lo aiuta a ricostruire il suo passato. Nei suoi continui incubi, infatti, Jason rivive il proprio passato di sicario per la CIA agli ordini di Conklin. A Berlino, Pamela Landy, vicedirettore della CIA, e la sua squadra stanno segretamente portando a termine l’acquisto dei “file Neski”, contenenti informazioni vitali su un furto da 20 milioni di dollari ai danni dell’Agenzia nonché l’identità di una talpa all’interno della CIA. Tuttavia, Kirill, un agente dei servizi segreti russi, fa saltare la corrente dell’albergo, uccide i due agenti, lascia sul posto le impronte di Bourne per incastrarlo, ruba i file Neski e porta via i 3 milioni di dollari dell’acquisto, che consegnerà al magnate Yuri Gretkov. Per completare il lavoro, Kirill raggiunge Bourne a Goa per eliminarlo: insospettitosi, Bourne scappa in auto insieme a Marie, che viene uccisa da un proiettile esploso da Kirill. L’auto fuori controllo precipita da un ponte finendo in un fiume e Kirill si convince di aver eliminato Bourne, il quale, pensando che dietro l’uccisione della fidanzata ci sia ancora il suo superiore Conklin, è deciso a vendicarsi.

The Bourne Supremacy: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Bourne Supremacy, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Matt Damon: Jason Bourne

Franka Potente: Marie Helena Kreutz

Brian Cox: Ward Abbott

Julia Stiles: Nicolette “Nicky” Parsons

Karl Urban: Kirill

Gabriel Mann: Danny Zorn

Joan Allen: Pamela Landy

Marton Csokas: Jarda

Tom Gallop: Tom Cronin

Tim Griffin: John Nevins

John Bedford Lloyd: Teddy

Ethan Sandler: Kurt

Michelle Monaghan: Kim

Karel Roden: Yuri Gretkov

Tomas Arana: Martin Marshall

Oksana Akinshina: Irena Neski

Streaming e tv

Dove vedere The Bourne Supremacy in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 28 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.