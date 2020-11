The Bourne Identity: trama, cast, trailer e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 7 novembre 2020, su Rete 4 va in onda il film The Bourne Identity, pellicola cult del 2002 diretta da Doug Liman che ha trasformato un allora poco più che trentenne Matt Damon in una star del genere action. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e come vedere in streaming il film The Bourne Identity? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Protagonista è Jason Bourne, personaggio interpretato da Matt Damon e che ha avuto un grande successo, tanto da avere diversi seguiti cinematografici. La storia inizia con il salvataggio in mare aperto, da parte dell’equipaggio di un peschereccio italiano, di un uomo che ha perso la memoria. Tutto ciò di cui il moribondo è rimasto in possesso sono le pallottole che si ritrova conficcate nella schiena e il numero di un conto in una banca svizzera impresso sulla coscia. Privo di un nome e di un passato, lo sconosciuto dimostra però straordinarie capacità con le lingue, nei combattimenti e nell’autodifesa.

Disorientato e diffidente, tenta in tutti i modi di scoprire la propria identità e il motivo per cui la sua vita ha preso una piega tanto pericolosa. In una cassetta di sicurezza a Zurigo, l’uomo trova numerosi passaporti, una notevole quantità di denaro contante, una pistola automatica e un nome.

Jason Bourne, protagonista di The Bourne Identity, prende il nome da Ansel Bourne, persona realmente esistita che, nel 1887, dimenticò dalla notte al giorno chi fosse e cosa facesse nella vita: lasciò così la sua casa e la sua occupazione nel Rhode Island per trasferirsi in Pennsylvania con il nome di Brown e aprire un piccolo negozio. Tre mesi dopo si alzò una mattina che aveva recuperato tutti i ricordi della vita trascorsa come Ansel Bourne ma avendo perso quelli legati alla personalità di Brown, riscoprendosi piuttosto confuso sul perché si trovasse in Pennsylvania.

The Bourne Identity: cast

Tanti gli attori che fanno parte del cast di The Boune Identity, a cominciare dal protagonista Matt Demon. Ecco l’elenco completo degli attori e dei personaggi interpretati:

Matt Damon: Jason Bourne

Franka Potente: Marie Helena Kreutz

Chris Cooper: Alexander Conklin

Clive Owen: Il professore

Brian Cox: Ward Abbott

Adewale Akinnuoye-Agbaje: Nykwana Wombosi

Gabriel Mann: Danny Zorn

Julia Stiles: Nicolette “Nicky” Parsons

Walton Goggins: Ricercatore

Josh Hamilton: Ricercatore

Orso Maria Guerrini: Giancarlo

Tim Dutton: Eamon

The Bourne Identity: il trailer del film

Il film va in onda questa sera, 7 novembre 2020, su Rete 4 in prima serata dalle 21.20. Ecco il trailer ufficiale.

Streaming e tv

Dove vedere The Bourne Identity in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 7 novembre 2020 – alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Sapiens, un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 7 novembre Ballando con le stelle 2020: le coppie (concorrenti) in gara oggi, ottava puntata Ballando con le stelle 2020 streaming e diretta tv: dove vedere l’ottava puntata