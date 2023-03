The Avengers: trama, cast e streaming del primo film della saga Marvel

The Avengers è il primo film della popolarissima saga Marvel, in onda questa sera, giovedì 30 marzo 2023, alle ore 21.20 su Italia 1. Il film d’azione raccoglie tutti i supereroi più amati dell’Universo Marvel, come Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Occhio di Falco e Vedova Nera, pronti ad affrontare una nuova sfida insieme. Ma di cosa parla il primo film dedicato ai Vendicatori? Qual è la trama? E il cast? Vediamolo.

Trama

Un film di supereroi deve poter contare su personaggi forti, motivo per cui la Marvel, per realizzare il team dei Vendicatori, ha dovuto riunire il meglio del meglio. Quando la Terra viene minacciata da una nuova potenza nemica, il direttore dello S.H.I.E.L.D. – Nick Fury – è costretto a riunione forzatamente un gruppo di supereroi che in circostanze diverse non avrebbero mai voluto lavorare gomito a gomito.

L’astio tra Capitan America e Iron Man, ad esempio, è palpabile. Al loro fianco, vediamo Thor (il dio del Tuono), l’incontrollabile Hulk, Occhio di Falco e la letale Vedova Nera. La perfetta squadra per salvare il pianeta (orgoglio a parte) dal piano diabolico messo in piede da Loki, il fratello malvagio di Thor che è riuscito ad accedere al Tesseract e ai suoi illimitati e distruttivi poteri. Compito della squadra dei Vendicatori sarà intercettare Loki e mettere fine al suo piano diabolico, sotto la guida di Fury e l’agente Coulson.

The Avengers, il cast del film Marvel

Ma chi vediamo nel primo film degli Avengers? Il primo capitolo introduce i più importanti personaggi della saga, richiamando a sé ovviamente tutti i film già prodotti su ognuno di loro. Partiamo proprio dai Vendicatori. Capitan America – il cui nome di battesimo è Steve Rogers – è interpretato da Chris Evans. Al suo personaggio sono legati tre film: Captain America – Il primo Vendicatore, Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War.

Iron Man, il supereroi robotico, invece è interpretato da Robert Downey Jr. Ad Iron Man anche sono stati realizzati tre film, così come a Thor, il dio del tuono, interpretato da Chris Hemsworth: oltre al primo omonimo capitolo, vediamo Thor: The Dark World e Thor: Ragnarok. Mark Ruffal e Scarlett Johansson interpretano rispettivamente Hulk (quando è verde) e il dottor Bruce Banner e Vedova Nera, detta anche Natasha Romanoff. I due avranno una tormentata storia d’amore fino alla fine.

Nel cast degli Avengers vediamo anche Jeremy Renner che interpreta Occhio di Falco, Samuel L. Jackson che interpreta Fury, Clark Gregg che interpreta l’agente Coulson e Tom Hiddleston che interpreta Loki. Infine vediamo Stellan Skarsgård, Gwyneth Paltrow, Paul Bettany, Lou Ferrigno, Jenny Agutter, Walter Perez, Rashmi Rustagi e Evan Kole.

Le curiosità del film

Marvel nasce dal grande ingegno di Stan Lee. Il papà dei supereroi è venuto a mancare di recente, ma nell’arco della sua carriera ha sempre preso parte (grosso modo) alle trasposizioni cinematografiche delle sue pellicole: di fatto, lo vediamo anche in The Avengers (in realtà in tutta la saga). Qui interpreta un uomo intervistato in un notiziario dopo la battaglia finale: “Supereroi a New York? Ma fatemi il piacere!”

Ogni film della Marvel contiene una scena post-credit che in genere pone le basi per un altro sequel. Anche The Avengers, essendo il primo di quattro film, ce l’ha: The Other parla del fallito attacco alla Terra con un padrone misterioso, che si scoprirà essere Thanos, il vero villain della saga degli Avengers. Nel frattempo i vendicatori recuperano le forze mangiando insieme lo shawerma promesso da Tony Stark.

The Avengers, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere The Avengers in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 30 marzo 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.