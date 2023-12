Terra amara: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 3 dicembre

Questa sera, domenica 3 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Terra amara, la fiction in onda durante la settimana con grande successo di pubblico. In onda dal lunedì al sabato alle 14.10, visti gli ascolti record, sbarca in prima serata ogni domenica a partire dal 5 novembre 2023, con tre puntate inedite a settimana. Vediamo le anticipazioni e la trama degli episodi di questa sera.

Anticipazioni: trama

Quando Fikret torna a casa, ha una discussione con Mujgan, che ha scoperto della relazione tra Fikret e Umit. Mujgan, per vendicarsi dell’amica, decide di rivelare a Zuleyha il tradimento di Demir mostrandole una foto. Demir, intanto, si reca dal procuratore per chiedere spiegazioni sulla scarcerazione di Fikret e si dice pronto a farsi giustizia da solo qualora non vengano presi provvedimenti adeguati.

Dopo gli ultimi avvenimenti, come riporta Sorrisi e Canzoni, villa Yaman è in stato di agitazione: Sevda è in pena per sua figlia, ricoverata in ospedale. Nel tentativo di ricucire i rapporti con lei, decide di chiamarla, ma la telefonata viene ascoltata da Sermin, la quale intuisce che tra le due c’è un rapporto più profondo di quanto non si pensi e informa di questo Fusun. Zuleyha, che ha scoperto della relazione tra Umit e Demir, ha deciso, con l’aiuto di Sadi, di vendere le sue quote della Adnan Yaman Holding e di andarsene per sempre da Cukurova con i suoi figli. Tra Fikret e Umit, invece, non è ancora finita. I due si incontrano segretamente e decidono di riprendere il loro sodalizio per vendicarsi di Demir. Mujgan, che ha seguito Fikret e l’ha visto in compagnia di Umit, decide di accettare l’offerta del dottor Metin e di trasferirsi a Istanbul con Kerem Ali.

Mujgan presenta le dimissioni poiché ha deciso di trasferirsi e iniziare una nuova vita a Istanbul insieme a Kerem Ali. Fikret vuole chiederle di sposarlo, ma Mujgan sale su un aereo diretto a Istanbul per occuparsi del trasloco e l’uomo non fa in tempo a darle l’anello. Anche Zuleyha è in partenza. Ha deciso di chiedere il divorzio e di andare a Cipro con Adnan e Leyla dal momento che ha scoperto che Demir l’ha tradita con Umit. Cetin e Gulten la aiutano a organizzare la partenza. Quando Demir scopre da Sevda che Zuleyha sta per partire, prova a raggiungerla per darle spiegazioni, ma ormai è troppo tardi. Infine, Fikret chiede a Fekeli e Lutfiye la mano di Mujgan e il loro appoggio, ma proprio in quel momento dalla radio giunge una terribile notizia.

Terra amara: il cast

Abbiamo visto la trama della puntata di oggi di Terra amara, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hilal Altınbilek: Züleyha Altun

Uğur Güneş: Yılmaz Akkaya

Murat Ünalmış: Demir Yaman

Vahide Perçin: Hünkar Saraçoğlu-Yaman

Kerem Alışık: Ali Rahmet Fekeli

Melike İpek Yalova: Müjgan Hekimoğlu

Furkan Palalı: Fikret Fekeli

İbrahim Çelikkol: Hakan Gumusoglu / Mehmet Kara

Bülent Polat: Gaffur Taşkın

Selin Yeninci: Saniye Taşkın

Selin Genç: Gülten Taşkın

Aras Şenol: Çetin Ciğerci

Serpil Tamur: Azize “Nonnina” Saraçoğlu

Sibel Taşçıoğlu: Şermin Yaman

Turgay Aydın: Sabahattin Arcan

İlayda Çevik: Betül Arcan

Polen Emre: Fadik

Şahin Vural: Raşit Kaya

Esra Dermancıoğlu: Behice Hekimoğlu

Hülya Darcan: Lütfiye Duman

Nazan Kesal: Sevda Çağlayan / Fatma Özden

Hande Soral: Ümit Kahraman / Ayla Özden

Erkan Bektaş: Abdülkadir Keskin

Altan Gördüm: Haşmet Çolak

Streaming e tv

Dove vedere Terra amara in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10, e in prima serata dal 5 novembre 2023 alle ore 21.20 ogni domenica. Anche in streaming e on demand su Mediaset Play.