A che ora inizia il Te Deum 2021: orario inizio su Tv2000

A che ora inizia il Te Deum 2021? La tradizionale preghiera di fine anno con Papa Francesco è in programma dalla Basilica di San Pietro a Roma alle ore 17 di oggi, 31 dicembre 2021. Un modo per ringraziare Dio dell’anno appena trascorso e proiettarsi con la preghiera al nuovo anno, ma anche per ricordate tutti i cari che ci hanno lasciato nel corso del 2021. Appuntamento dunque con i Primi Vespri e il Te Deum 2021 alle ore 17 del 31 dicembre 2021, con diretta tv su Tv2000. Il canale della Cei è visibile sul canale 28 del digitale terrestre. Inoltre può essere visto con il decoder di Sky sul numero 157 del telecomando oppure, sempre dal satellite, con un decoder TivùSat sul numero 18 del telecomando. Se non siete a casa, potete seguirlo in diretta streaming sul portale di Vatican News (sia tramite il loro sito che sul canale YouTube), oppure potete collegarvi con la diretta streaming di Tv2000, che trasmetterà il Te Deum dalla Basilica di San Pietro dalle 17 del 31 dicembre 2021.

Messe Papa Francesco

Abbiamo visto a che ora inizia il Te Deum 2021 (qui dove vederlo in tv e streaming), ma quali sono le Messe con Papa Francesco in questi giorni di festività, gli orari e i canali tv? Ecco tutte le informazioni.

Venerdì 31 dicembre

Tv2000

17.00 Primi Vespri e Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso

Sabato 1 gennaio

Rai 1 – Tv2000

10.00 Messa festa di Maria madre di Dio

12.00 Angelus da piazza san Pietro

Domenica 2 gennaio

Rai 1 – Tv2000

12.00 Angelus da piazza san Pietro