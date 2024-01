Tali e Quali 2024, chi è l’imitatore di Flavio Insinna e quarto giudice

Chi è l’imitatore e quarto giudice della terza puntata di Tali e Quali 2024, la versione nip dello show di Carlo Conti, in onda il 27 gennaio 2024? Al tavolo della giuria siede Flavio Insinna, o almeno una versione “tale e quale”. Chi è l’imitatore? Si tratta del bravissimo Ubaldo Pantani, già più volte ospite delle trasmissioni di Carlo Conti.

Carriera e vita privata

Ubaldo Pantani nasce a Cecina il 31 marzo del 1971. È un imitatore, comico e attore. Laureato in Scienze politiche all’Università di Pisa, lavora come attore teatrale nella compagnia di Giorgio Albertazzi e successivamente esordisce in televisione nel programma Macao di Gianni Boncompagni del 1997. In seguito alterna teatro a televisione, guadagnando spazio in Convenscion dal 2000. Nel 2003 partecipa a Nessundorma, programma di Rai 2 condotto da Paola Cortellesi. Nel 2004, grazie a Mai dire… la sua carriera ha un’impennata. Tra i personaggi interpretati spiccano Gigi Buffon, Lapo Elkann, Francesco Sarcina, Massimo Giletti, Stefano Bettarini e vari partecipanti del Grande Fratello. Nel 2009 entra a far parte del cast di Quelli che il calcio e… dove ripropone l’imitazione di Lapo Elkann e crea nuovi personaggi, come il cantante Glabro e la parodia del cuoco della Nazionale italiana di calcio, Claudio Silvestri. Dal 26 maggio 2010 è uno dei comici di Stiamo tutti bene condotto da Belén Rodríguez. Il 15 giugno 2013 conduce con la collega e allora compagna Virginia Raffaele, gli MTV Awards 2013 a Firenze. Il 26 gennaio 2015 conduce su Rai 2 Árpád Weisz, dallo scudetto ad Auschwitz, uno speciale in occasione del Giorno della Memoria. Dal 29 aprile 2016 è nel cast fisso della settima edizione de I migliori anni. In estate è a Il grande match su Rai 1 per il campionato d’Europa 2016. Spesso è ospite delle trasmissioni di Carlo Conti come Tale e Quale Show.

Per quanto riguarda la vita privata di Ubaldo Pantani, sappiamo che ha una figlia a cui è legatissimo. L’attore è stato a lungo fidanzato con la collega Virginia Raffaele, che però non è la madre di sua figlia. I due sono stati una coppia per cinque anni. Ubaldo Pantani e Virginia Raffaele si sono lasciati definitivamente per intraprendere percorsi di vita differenti, lasciando l’amaro in bocca ai fan che speravano di vedere una nuova formazione Mondaini-Vianello. Al momento il comico non risulta essere sposato o avere una compagna.

Imitazioni

Ma quali sono le imitazioni di Ubaldo Pantani? Quali personaggi ha imitato fino ad ora? Di seguito l’elenco: