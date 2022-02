Tali e Quali 2022 streaming e diretta tv: dove vedere lo show

Stasera, sabato 12 febbraio 2022, su Rai 1 alle ore 21,25 torna Tali e Quali con la nuova edizione 2022 che vedrà ancora una volta alla conduzione Carlo Conti per un totale di quattro puntate e una quinta in stile torneo. Dove vedere Tali e Quali 2022 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Tali e Quali 2022 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

Come funziona

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Tali e Quali 2022, ma come funziona lo show in onda oggi, 12 febbraio 2022? Com’è noto, il meccanismo dei gioco dello spin off di Tale e Quale Show è diverso dalla classica formula del programma. Quest’anno non solo i concorrenti saranno molto più numerosi, ma a sfidarsi non ci saranno vip bensì persone comuni che imiteranno personaggi del mondo dello spettacolo. I concorrenti che vedremo esibirsi “sono dei fuoriclasse”, ha detto Carlo Conti. In ogni puntata ci saranno 11 concorrenti diversi e al termine delle puntate ci sarà un mini-torneo tra i vincitori delle puntate precedenti e la vincitrice della prima edizione. “I Tali e Quali arrivano un paio di giorni prima per lavorare con insegnanti di canto e le costumiste”, ha spiegato Carlo Conti a Tv Sorrisi e Canzoni. “Per quanto riguarda il trucco, non avendo il tempo di realizzare un calco del viso e per costruire le protesi, sarà un trucco più pittorico, con parrucche e qualche piccola protesi facile da adattare”.