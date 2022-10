Tale e Quale Show, Samira Lui con la pelle bianca, Carlo Conti: “Spero che nessun bianco si offenda…” | VIDEO

Samira Lui con la pelle bianca, Carlo Conti: “Spero che nessun bianco si offenda…” | VIDEO

Nella puntata di ieri, venerdì 14 ottobre, di Tale e Quale Show 2022, la concorrente Samira Lui ha interpretato Gaia nella performance che ha ripercorso le note di “Chega”. Per calarsi nei panni dell’ex vincitrice di Amici, Samira è stata sapientemente truccata con una cera bianca sul viso, per schiarire la sua pelle e renderla più simile a quella della cantante.

Dopo le polemiche dello scorso anno sull’uso del programma del “black face” (la pratica che al contrario scurisce la pelle delle carnagioni più chiare), Carlo Conti si è sentito di mettere le cose in chiaro e, magari, levarsi un sassolino dalla scarpa. Al termine dell’esibizione di Samira (all’ottavo minuto del video qui sotto), il conduttore di Rai 1, con sottobraccio Samira, ha preso la parola: “Voglio solo dire una cosa importante, perché da qualche anno noi non possiamo più fare i cantanti di colore, per questo Samira che è di colore è qua anche per interpretare tanti cantanti di colore. Questo perché, insomma, c’è questa sensibilità del blackface. Visto che Samira è di colore e ha interpretato una cantante bianca, spero che nessun bianco si sia offeso per il ‘White face’ di questa sera…”.

Nel 2021 erano seguite diverse proteste a seguito di alcune esibizioni, in particolare quella di Ghali che si era lamentato per un’imitazione irrispettosa. Così la Rai aveva deciso di imporre uno stop nelle sue trasmissioni, invitando ad abbandonare la pratica del blackface nell’intrattenimento della rete.