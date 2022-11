Tale e Quale Show 2022: chi imita Roberto D’Agostino, chi è l’imitatore, comico, quarto giudice, Ubaldo Pantani

Chi è che imita Roberto D’Agostino a Tale e Quale Show 2022 questa sera, venerdì 11 novembre? Come si chiama il comico e imitatore che veste i panni del fondatore di Dagospia e siede al tavolo come quarto giudice di questa puntata? Ve lo diciamo subito: si tratta di Ubaldo Pantani, bravissimo imitatore che tra i suoi personaggi più riusciti ha proprio quello di Roberto D’Agostino. Pantani d’altronde è spesso tra gli ospiti di Tale e Quale e di altri programmi Rai, per la sua bravura a interpretare e caratterizzare personaggi tra i più disparati. Scopriamo meglio chi è l’imitatore e quarto giudice di questa sera.

L’attore e comico Ubaldo Pantani è nato a Cecina il 31 marzo del 1971, e ha dunque 49 anni. Si è laureato in Scienze politiche a Pisa, poi si è poi avvicinato al mondo del teatro, entrando a far parte della compagnia di Giorgio Albertrazzi. L’esordio in tv arriva nel 1997, nel programma Macao di Gianni Boncompagni. Ma il vero successo arriva quando dal 2004 fa parte dei Mai dire, programma cult di quegli anni con la Gialappa’s. Tra i personaggi più noti e meglio riusciti che ha imitato, ricordiamo Marco Travaglio, Gigi Buffon, Lapo Elkann, Francesco Sarcina, Stefano Bettarini.

Dal 2010 è uno dei comici di Stiamo tutti bene condotto da Belen Rodriguez. Recentemente Ubaldo Pantani ha anche imitato Massimo Giletti, Luciano Spalletti, Mario Giordano e Matteo Salvini. Questa sera a Tale e Quale Show 2022, come detto, sarà il quarto giudice nei panni del giornalista e fondatore di Dagospia Roberto D’Agostino.

Vita privata

Ubaldo Pantani è stato fidanzato con Virginia Raffaele per cinque anni, durante i quali è capitato che lavorassero anche insieme come agli Mtv Awards 2013 a Firenze. I due poi si sono lasciati. Non sappiamo se al momento il comico è fidanzato. Sappiamo però che ha una figlia nata da una precedente relazione.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Tale e Quale Show 2022 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv utilizzando la connessione internet.