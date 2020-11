Tale e Quale Show 2020: le imitazioni di oggi (nona puntata)

Questa sera, venerdì 13 novembre, va in onda la nona puntata di Tale e Quale Show 2020, il programma di Carlo Conti che vede 10 concorrenti sfidarsi a suon di imitazioni. Per il Torneo dei campioni sono stati selezionati i migliori sei della prima edizione e i migliori 4 della scorsa. A giudicarli la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Ma quali sono le imitazioni di oggi di Tale e Quale Show 2020?

Virginio sarà Ed Sheeran

Barbara Cola sarà Emma Marrone

Jessica Morlacchi sarà Rihanna

Francesco Monte sarà Tiziano Ferro

Lidia Schillaci sarà Beyoncé

Carolina Rey sarà Laura Pausini

Sergio Muniz sarà Julio Iglesias

Giulia Sol sarò Liza Minnelli

Agostino Penna sarà Phil Collins

Pago sarà Massimo Ranieri

In giuria, come detto, oggi ci saranno: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. A loro il compito di valutare al meglio le 10 esibizioni. Presente poi, con la sua jingle machine, Gabriele Cirilli, che verso la fine della puntata interpreterà, con tutti i protagonisti dello show, un successo del cantante in cui si è trasformato.

I concorrenti del Torneo dei Campioni

Ma quali sono i concorrenti del Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show 2020 che si cimenteranno nelle varie imitazioni? Ecco l’elenco dei 10:

Pago

Virginio

Barbara Cola

Carolina Rey

Giulia Sol

Sergio Muniz

Agostino Penna

Francesco Monte

Lidia Schillaci

Jessica Morlacchi

Streaming e tv

Abbiamo visto le imitazioni di Tale e Quale Show 2020, ma dove vedere lo show in tv e live streaming? Il programma va in onda tutti i venerdì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay (che ricordiamo permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone) sarà possibile recuperare clip e puntata grazie alla funzione on demand.

