T-34 Eori d’acciaio: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 12 febbraio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda T-34 Eroi d’acciaio, film del 2018 diretto da Aleksey Sidorov con una durata di 139 minuti che racconta una audace fuga. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola.

Trama

1941, Unione Sovietica. Le forze tedesche sono nei pressi di Mosca; un ufficiale carrista russo, Nikolay, alla sua prima missione, ha il compito di rallentare l’avanzata di una colonna di Panzer. Nonostante la disparità delle risorse, l’ufficiale, grazie alla propria intelligenza ed alle capacità del suo equipaggio, riesce a distruggere i carri armati nemici, ma rimane ferito ed è fatto prigioniero. Nell’ultimo anno di guerra, dopo una dura prigionia ed una sequenza di tentativi di fuga falliti, Nikolay è condannato a morte, ma l’esecuzione non ha luogo, perchè è riconosciuto dal colonnello delle SS, Jager, che lo aveva fronteggiato nel 1941, il quale, ricordando la sua abilità, gli salva la vita. Nikolay, al comando di altri tre uomini, dovrà condurre un carro armato modello T-34 all’interno di un poligono, per mettere alla prova le capacità e gli armamenti di una speciale forza corazzata tedesca, ultima speranza per il Reich. L’ufficiale sovietico accetta di collaborare, valutando l’ipotesi di sfruttare l’occasione per fuggire.

T-34 Eroi d’acciaio: il cast del film

Abbiamo visto la trama di T-34 Eroi d’acciaio, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori presenti:

Alexander Petrov

Irina Starshenbaum

Viktor Dobronravov

Vinzenz Kiefer

Yuriy Borisov

Anton Bogdanov

Artur Sopelnik

Pyotr Skvortsov

Streaming e tv

Dove vedere T-34 Eroi d’acciaio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 12 febbraio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.

Potrebbero interessarti Con Draghi cambieranno i vertici della Rai: per il dopo-Salini in pole Cattaneo e Scrosati Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla puntata di oggi 12 febbraio: concorrenti, ultime news The Good Doctor 4: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata