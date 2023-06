Chi è Stella, la moglie di Maurizio Vandelli ospite a Domenica In

Chi è Stella, la moglie di Maurizio Vandelli ospite a Domenica In? Lo storico frontman degli equipe 84 da tempo è sposato con Stella. Il cantante è molto abbottonato e non concede facilmente dei particolari che riguardano la propria vita privata. Sappiamo però che la moglie la conosceva già da molto tempo e infatti prima di stare con lui sentimentalmente era la sua manager. Una coppia d’affari ma anche nella vita privata poiché il loro amore non ha lasciato tregua e dopo moltissimi anni di relazione i due sono convolati a nozze. Nel 1998 hanno avuto un figlio di nome Andrea che vive in Brianza con loro, per la precisione a Brugherio.

Abbiamo visto chi è Stella, la moglie di Maurizio Vandelli, ma cosa sappiamo su di lui? Maurizio Vandelli (Modena, 30 marzo 1944) è un cantautore italiano, soprannominato il Principe, uno dei membri storici e voce leader del gruppo Equipe 84. Si forma artisticamente in anni in cui il fermento musicale internazionale era segnato dalla musica beat e dalla musica pop. Inizia ad esibirsi con l’amico Victor Sogliani in locali estivi sulla costa romagnola e marchigiana. Lasciati gli studi decide di incidere un primo disco e riesce a proporsi per un impegno di tre mesi in Spagna.

Ritornato in Italia riceve un invito inaspettato al Vigorelli di Milano, dove si presenta con il gruppo che diventerà in seguito l’Equipe 84. Il gruppo era composto da Victor Sogliani, Franco Ceccarelli, Alfio Cantarella e Maurizio Vandelli.

Prima dell’Equipe 84 il gruppo dei Giovani Leoni era composto da Franco Ceccarelli, Claudio Dotti, Luigi Simonini e Maurizio Vandelli. Quando i Giovani Leoni si sciolsero nacque l’Equipe 84 a Modena, nel 1963. Nel 1964 il primo 45 giri dell’Equipe 84 contiene Papà e mammà e Quel che ti ho dato. Il vero successo, però, arriva con Io ho in mente te del 1966.