Chi è Stefania Orlando, l’ex moglie di Andrea Roncato ospite a Domenica In

Chi è Stefania Orlando, l’ex moglie di Andrea Roncato ospite a Domenica In? L’attore e la conduttrice tv si sposarono nel giugno del 1997, dopo più di quattro anni di fidanzamento. Due anni dopo, nel novembre 1999, però a causa della vita sregolata che Roncato conduceva in quel periodo la coppia divorzia.

Chi è Stefania Orlando? Stefania (Roma, 23 dicembre 1966) è una conduttrice televisiva, showgirl e cantautrice. Dopo aver debuttato negli anni novanta come valletta, riscuote una buona popolarità in Rai conducendo diversi programmi, fra cui I fatti vostri e Il lotto alle otto. È figlia del magistrato, giurista e professore universitario Pietro Romano Orlando e di Annamaria. Ha due fratelli maggiori, Gianni Orlando, un artista che vive a Parigi, e Fabio Massimo Orlando, avvocato.

L’attuale moglie

Abbiamo visto chi è Stefania Orlando, la ex moglie di Andrea Roncato, ma l’attuale compagna? Nicole Moscariello. Si chiama così la moglie dell’attore. Il 22 ottobre 2017, dopo 7 anni di fidanzamento, Roncato l’ha infatti sposata a Bracciano (provincia di Roma). La donna è la madre dell’attrice Giulia Elettra Gorietti. “Abbiamo tante cose in comune, lei si diverte con me e le piccole cose ci riempiono la vita. Ama gli animali come me, ride insieme a me”, ha raccontato l’attore.

Ventuno anni in meo di lui, Nicole temeva che Andrea guardasse ad una donna ancora più giovane, ovvero alla figlia. Lui “era sempre accompagnato da donne bellissime e anche molto giovani. Io avevo paura lui ci stesse provando con mia figlia”, ha dichiarato nel corso di un’intervista ad Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone. La ragazza era infatti impegnata con lui sul set di “Almeno tu nell’universo”.