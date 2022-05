State of Play: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, martedì 17 maggio 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film State of Play, in prima serata dalle 21.15. Una pellicola del 2009 diretta da Kevin Macdonald, basato sull’omonima miniserie televisiva britannica della BBC. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming State of Play? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

L’ambizioso deputato Stephen Collins (Ben Affleck), capo del comitato che gestisce i fondi per la difesa nazionale, contatta un suo vecchio compagno di studi del college, il giornalista Cal McAffrey (Russell Crowe), a seguito della misteriosa morte della sua bella assistente, nonché segreta amante, Sonia Baker. La giovane donna ha perso la vita sotto il treno della metropolitana di Washington e la questione è stata archiviata come un suicidio. Ma Stephen, non convinto dell’ipotesi di suicidio, vuole scoprire la verità sul terribile accaduto e spera di riuscire ad ottenere importanti informazioni proprio dal suo vecchio amico Cal. McAffrey è diventato un abile cronista investigativo del Washington Globe, ed ama investigare alla vecchia maniera, andando di persona alla fonte, ponendosi domande intelligenti nel nome della verità e di una valida storia da raccontare. Il giornalista d’assalto, poco incline alle nuove tecnologie, si ritroverà per assurdo a condividere la complicata inchiesta proprio con una giovane donna esperta della blogsfera, Della Frye (Rachel McAdams), e con il suo editore, Cameron Lynne. I tre arriveranno a scoprire che la morte di Sonia è strettamente connessa ad una losca azienda privata, la PointCorp, che ha contatti anche con Collins. Durante l’intrigantissima indagine Cal rincontrerà una sua vecchia fiamma, Anne Collins (Robin Wright), ora moglie di Stephen, per la quale l’affascinante giornalista nutre ancora dei sentimenti.

State of Play: il cast del film

Abbiamo visto la trama di State of Play, ma qual è il cast del film? Tanti gli attori amati dal pubblico che ne prendono parte, tra cui Russell Crowe, Ben Affleck, Robin Wright, Helen Mirren, Rachel McAdams, Wendy Makkena, Katy Mixon, Jeff Daniels, Maria Thayer, Viola Davis, Jason Bateman. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Russell Crowe: Cal McAffrey

Ben Affleck: Stephen Collins

Rachel McAdams: Della Frye

Helen Mirren: Cameron Lynne

Robin Wright: Anne Collins

Jason Bateman: Dominic Foy

Jeff Daniels: George Fergus

Michael Berresse: Robert Bingham

Harry Lennix: detective Bell

Josh Mostel: Pete

Michael Weston: Hank

Barry Shabaka Henley: Gene Stavitz

Viola Davis: Dr. Judith Franklin

David Harbour: infiltrato

Sarah Lord: Mandi Brokaw

Steve Park: Chris Kawai

Brennan Brown: Andrew Pell

Maria Thayer: Sonia Baker

Wendy Makkena: Greer Thornton

Michael Jace: agente Brown

Katy Mixon: Rhonda Silver

Shane Edelman: detective Purcell

Streaming e tv

Dove vedere State of Play in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 17 maggio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.