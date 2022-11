Sposa in rosso: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 27 novembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Sposa in rosso, film del 2022 con Eduardo Noriega e Sarah Felberbaum. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film diretto da Gianni Costantino, racconta la storia di Roberta e Leòn, entrambi sui 40 anni e precari, che decidono di riscattarsi dalla vita mettendo in piedi una farsa. I due fingono di doversi sposare in Puglia, così da intascare i soldi delle buste regalate dagli invitati. Ma non sono gli unici invischiati in questo finto matrimonio, loro complici, infatti, sono il trasformista Giorgio, amico mentore di Leòn, e l’anticonformista Giada, la zia di Roberta. L’unico ostacolo alla risuscita del loro piano sono i parenti della fantomatica sposa, in particolare sua madre Lucrezia, una donna asfissiante, suo fratello Sauro, pieno di paranoie, e il padre Alberto, decisamente un po’ fuori di testa. Per Roberta e Leòn non sarà così semplice raggiungere l’obiettivo prefissato, perché tra loro e la tanto agognata rivincita si frapporranno diversi ostacoli e imprevisti.

Sposa in rosso: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Sposa in rosso, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Eduardo Noriega: Leòn

Sarah Felberbaum: Roberta

Anna Galiena: Lucrezia

Dino Abbrescia: Sauro

Cristina Donadio: Giada

Massimo Ghini: Giorgio

Maurizio Marchetti: Alberto

Roberta Giarrusso

Streaming e tv

Dove vedere Sposa in rosso in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 27 novembre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.