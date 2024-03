Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 28 marzo 2024

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 28 marzo 2024.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti di Geppi Cucciari stasera: Dargen D’Amico e Pasquale di Molfetta, meglio conosciuto come Linus, tra i più noti deejay del panorama nazionale ora anche in veste di showman a teatro con lo spettacolo “Radio Linetti Live”. E ancora, il comico e musicista Carlo Amleto, il compositore Mauro Pagani, il conduttore radiofonico Giorgio Lauro e la batterista Julie Ant.

A seguire, il drammaturgo Davide Enea con un monologo tratto dal suo spettacolo “L’Abisso”; Valentina Cicogna regista del documentario “Sconosciuti puri”; Jöel Dicker con il nuovo libro dal titolo “Un animale selvaggio”; Azdyne Amimour, padre di una delle vittime della strage del 2015 al Bataclan, e Georges Salines, padre di uno dei terroristi della stessa strage. E infine, una performance classica tratta da “Lo Schiaccianoci” con l’Accademia Ucraina di Balletto.

Come sempre, il pubblico è formato da spettatori selezionati tra anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo. Caselle del marketing che diventano persone e si interfacciano con i “competenti”: cattedratici di grande professionalità alle prese con quesiti spesso improbabili, tra i quali spicca il femminismo dell’irresistibile Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana, il funambolismo parolaio del linguista Giuseppe Antonelli, Alberto Grandi docente di storia dell’alimentazione e la pediatra Paola Di Turi. Ai loro interventi si aggiungono il controllo ortografico di Andrea Maggi e le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini. Autoradio della trasmissione e accompagnamento di livello per le performance dal vivo, torna anche la band di Nicola “Ballo” Balestri.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, 28 marzo 2024, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.