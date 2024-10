Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 24 ottobre 2024

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 24 ottobre 2024.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata: Brunori Sas, Pif, il fumettista Leo Ortolani e Angela Isaac, protagonista di un recente atto di coraggio durante l’alluvione a Catania. A loro si aggiungono il giornalista e storico Paolo Mieli e Ludovico Peregrini, noto per essere “il Signor No” nel leggendario programma Rischiatutto di Mike Buongiorno. Inoltre, spazio alla danza con la performance di Arianna Capodicasa e alle esibizioni musicali della cantautrice Angela Schiatti e di Giulia Mei, che presenterà il suo brano “Bandiera”. E ancora, collegamenti speciali, direttamente dal backstage del Forum di Assago con alcuni degli artisti del Concerto della Pace, e con il Museo della Scienza di Milano, dove sarà protagonista il sottomarino Toti. Non mancheranno i “competenti”, tra cui la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, lo psicologo e psicoterapeuta Fabio Leonardi e l’avvocata civilista Ester Viola, che con la loro verve e competenza interagiranno con il pubblico in studio selezionato per rappresentare pluralità e diversità italiane. I loro interventi rappresentano i pilastri del programma, accompagnati dal controllo ortografico di Andrea Maggi, dalle pillole di conoscenza di Roberto Mercadini e ai servizi sull’arte di Alessandro Arcodia. La musica sarà garantita dalla band di Nicola “Ballo” Balestri.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 24 ottobre 2024, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.