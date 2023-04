Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 20 aprile 2023

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 20 aprile 2023.

Anticipazioni e ospiti

Tutto può essere cultura, l’importante è come la usi. Da questa convinzione parte il programma prodotto da Rai Cultura, nel quale, con ironia, autoironia, citazione e autocitazione, Geppi Cucciari aspetta il pubblico su Rai 3 conversando con la gente, narrando le loro storie, commentando le notizie della settimana e i suoi interpreti. Ospiti di questa puntata: Antonella Clerici, Luciana Littizzetto, Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, Tosca e, in collegamento, la scrittrice Valérie Perrin. Insieme a Geppi Cucciari la band capitanata da Nicola “Ballo” Balestri, il divulgatore Roberto Mercadini e l’insegnante d’italiano Andrea Maggi.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con il nuovo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, 20 aprile 2023, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.