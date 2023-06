Spirale di bugie: le anticipazioni (trama e cast) della seconda e ultima puntata della serie su Rai 2, 9 giugno

Questa sera, 9 giugno 2023, su Rai 2 dalle 21.20 va in onda la seconda e ultima puntata della miniserie Spirale di bugie, un thriller australiano molto avvincente. Vediamo insieme la trama e le anticipazioni di questa sera.

Trama e anticipazioni

La serie segue le tumultuose vite di Jack e Anna Fallmont, che si sono trasferiti dal Regno Unito all’Australia per ricominciare da capo le loro esistenze. Per tutta la serie, Anna sospetta che Jake abbia una relazione con un’altra donna. Comincia allora a inseguirlo perdendo pian piano la sua stabilità emotiva nel tentativo di scoprire la verità.

Nel primo episodio di questa sera, dopo la sconvolgente scoperta, Anna è decisa più che mai a vendicarsi. Questa nuova realtà porta a una serie di eventi, con conseguenze inimmaginabili. Nel secondo e ultimo episodio della seconda e ultima puntata, Becky continua a fare il doppio gioco con Anna e Jake, ma inizia ad avere qualche incertezza. Ben presto realizza qualcosa di sconvolgente.

Spirale di bugie: cast

La serie australiana Spirale di bugie, in onda in prima visione su Rai 2, è stata realizzata nel 2021 e il titolo originale è Lie with me. Nel tentativo di salvare il loro matrimonio in crisi, Anna e Jake decidono di trasferirsi, insieme ai loro figli, a Melbourne. L’incontro con la giovane Becky stravolge la loro vita. Il cast è composto da: Charlie Brooks, Brett Tucker, Phoebe Roberts, Alba Nicholls, Hunter Hurley, Ned Kennelly, Neil Melville, Nadine Garner, Caroline Gillmer, Alfie Gledhill, Bert LaBonté, Isabella Giovinazzo, John Marc Desengano, Cecilia Low, Frank Magree, Stephen Lopez, Sonya Suares e Irene Chen.

