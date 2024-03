Speciale Porta a Porta Venerdì Santo: la guerra nella Terra di Gesù. Bruno Vespa su Rai 1. Anticipazioni e ospiti

Oggi, Venerdì Santo, 29 marzo 2024, alle ore 20.30 su Rai 1 va in onda uno speciale di Porta a Porta con Bruno Vespa intitolato La guerra nella terra di Gesù. Lo speciale accompagnerà i telespettatori alla Via Crucis dal Colosseo presieduta da Papa Francesco, e trasmessa in mondovisione dalle 21 circa. Il clima drammatico della Terra Santa, a partire dalle ferite ancora aperte della strage del 7 ottobre. Lo racconta lo Speciale “Porta a Porta” in onda venerdì 29 marzo alle 20.30 su Rai 1. Il reportage di Bruno Vespa racconta il dolore dei superstiti e l’angoscia di chi aspetta il ritorno degli ostaggi. In un presente segnato dalle operazioni militari all’interno della Striscia di Gaza, dalle sofferenze del popolo palestinese, dalla sfida degli insediamenti dei coloni sembra allontanarsi sempre più il sogno della pace.

Streaming e tv

Potete seguire lo speciale di Porta a Porta del Venerdì Santo alle ore 20.30 di oggi, 29 marzo 2024, su Rai 1 dalle 20.30. A seguire verrà trasmessa la tradizione Via Crucis dal Colosseo. In streaming su Rai Play.