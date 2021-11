Speciale Frontiere: Gli uomini non cambiano. Anticipazioni e ospiti su Rai 3

Questa sera, giovedì 25 novembre 2021, su Rai 3 in prima serata dalle 21.20 va in onda uno speciale di Frontiere dal titolo Gli uomini non cambiano, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne istituita dall’Onu ormai vent’anni fa. Alla conduzione Franco Di Mare. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti dello Speciale Frontiere di oggi.

Anticipazioni e ospiti

C’è un’altra emergenza oltre alla pandemia. Ed è quella della violenza sulle donne. Sono 89 al giorno le vittime di reati di genere in Italia e nel 62% dei casi si tratta di maltrattamenti in famiglia. Una violenza che avviene tra le mura di casa. E vede protagonisti gli uomini: mariti, compagni, fidanzati, spesso ex. Uomini che purtroppo non cambiano, come il titolo dello speciale di Frontiere di oggi su Rai 3, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Ospiti di Franco Di Mare saranno Franca Leosini, Veronica Pivetti e Matilde D’Errico, autrici e conduttrici di alcuni dei programmi che testimoniano l’impegno di una rete che da decenni è in prima linea per promuovere la cultura del rispetto. Molte le storie raccontate dai protagonisti e dai familiari delle vittime e molti gli esperti per capire perché troppo spesso le donne diventano prede e gli uomini carnefici: la scrittrice Dacia Maraini, Fabio Roia, Presidente di Sezione presso il Tribunale di Milano, il costituzionalista Alfonso Celotto, Raffaele Cantone, Procuratore della Repubblica a Perugia, lo psichiatra Paolo Crepet, il filosofo Paolo Ercolani e la psicologa Umberta Telfener.

Streaming e tv

Dove vedere Speciale Frontiere – Gli uomini non cambiano in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – giovedì 25 novembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.