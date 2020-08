Sorelle, cosa è successo nella precedente puntata, dove eravamo rimasti

Su Rai 1 torna in replica la serie televisiva con protagonista Anna Valle, Sorelle. La storia segue Chiara, un avvocato di successo che dirige a Roma il suo studio con abilità. La sua vita subisce uno scossone quando la informano che sua sorella Elena è scomparsa. Chiara è costretta a mettere in pausa la sua vita per precipitarsi dai nipoti a Matera, la città dov’è nata e dalla quale è scappata tanti anni prima, prendendo le distanze da una famiglia che l’è sempre calzata stretta. Ma la scomparsa di sua sorella azzera tutto: che fine avrà fatto Elena? La fiction è stata proposta in replica a causa di The Resident 2 e il flop negli ascolti. Ma cos’è successo nella precedente puntata, o meglio la terza e la quarta, andate in onda il 4 agosto?

Nella puntata precedente, la terza, Roberto in carcere ha cercato di ottenere l’appoggio di Chiara che lo è andata a trovare ma lei non si è fidata del tutto, anche perché la sua amica poliziotta Silvia ha provato a farla ragionare sul fatto che ci sono troppi sospetti su di lui. Anche i giornali hanno iniziato a colpevolizzarlo e così i figli non vogliono più saperne di lui. Chiara ha scoperto che il ragazzo misterioso che si aggirava intorno alla sua casa si chiama Nicola Gambi e che è la sua ex fidanzata Claudia ad avergli mandato le lettere di minacce a casa Silani perché era gelosa di Elena, professoressa del ragazzo. Antonia ha continuato a peggiorare con la demenza ma la sua vicina di casa Adriana si è presa gioco di lei facendole degli scherzi telefonici prima di essere scoperta e messa in guardia da Chiara. Chiara e Silvia hanno cercato di parlare con Nicola ma questo è poi fuggito in moto; a casa sua hanno trovato una stanza tappezzata di fotografie e ritratti di Elena. Chiara ha deciso quindi ora di assumere la difesa del cognato. Cosa succederà adesso?

Nella quarta, invece, Chiara ha deciso di lasciare lo studio associato di Roma per dedicarsi alla difesa del cognato e il paese inizia a mormorare. Silvia ha scoperto che Nicola Gambi tempestava di messaggi Elena ancora due giorni prima della sua morte ma la notte del delitto lui era a lavorare nel suo pub e lo dimostra una telecamera. Roberto ha comunque ottenuto i domiciliari e incontrato i figli. Intanto Stella ha avuto le prime mestruazioni e nonna Antonia secondo il medico sta migliorando. Chiara ha trovato davanti a casa sua delle scritte offensive per il fatto che ha scelto di difendere Roberto. La mattina seguente Nicola l’ha seguita e cercato di parlarle ma la donna spaventata ha reagito colpendolo in testa con un sasso e chiamato Silvia; in commissariato ha ottenuto di incontrare Chiara e le rivela che lui non ha ucciso Elena perché è viva. Chiara scioccata e è sfogata con Roberto finendo per baciarlo per un attimo. Nel frattempo i ragazzi hanno chiesto l’aiuto di Daniele, collega di Chiara a Roma, che scende a Matera e li aiuta a ripulire muri e vetri dalle scritte. Il piccolo Giulio ha battuto la testa durante la ricreazione e ha bisogno di una trasfusione di sangue ma Chiara scopre che il bambino ha un gruppo sanguigno diverso e di conseguenza Roberto non è il suo vero padre. Daniele e Chiara hanno osservato bene le foto di Nicola Gambi notando che una è stata scattata ad Elena dopo la sua scomparsa dato che in basso a destra si nota il cartello dell’edicola con la notizia della sua morte.

Quante puntate e quando va in onda

Da quante puntate è composta Sorelle? La fiction con protagonista Anna Valle è formata da una sola stagione, composta da sei puntate, ognuna delle quali andrà in onda una volta a settimana. Ogni puntata infatti dura circa 100 minuti.

Ecco il calendario della messa in onda:

Prima puntata, in onda martedì 21 luglio

Seconda puntata, in onda martedì 28 luglio

Terza puntata, in onda martedì 4 agosto

Quarta puntata, in onda martedì 11 agosto

Quinta puntata, in onda martedì 18 agosto

Sesta e ultima puntata in onda martedì 25 agosto

Dove vedere la serie tv in streaming

Abbiamo visto cosa è successo nell’ultima puntata di Sorelle, ma dove è possibile seguire la serie in tv e live streaming? Come detto, le puntate, in replica, vanno in onda dal 21 luglio 2020 su Rai 1. Sarà possibile seguire la serie tv anche in live streaming tramite la piattaforma di RaiPlay.

Potrebbero interessarti Sorelle, le anticipazioni della quinta e sesta puntata in onda su Rai 1 Un amore sopra le righe: trama, cast, trailer e streaming Lo Show dei Record, le anticipazioni della puntata dell’11 agosto su Canale 5