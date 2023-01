Sonia Bruganelli diventa professoressa universitaria: ecco il corso

Sonia Bruganelli, da ormai due stagioni è al centro dei riflettori grazie al ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, è pronta per una nuova avventura. L’opinionista e moglie di Paolo Bonolis terrà un corso universitario.

La 48enne, in virtù della sua grande esperienza, sarà tra i docenti dell’Executive Programme in Creatività, un corso organizzato dalla Luiss e da TgCom incentrato sulla gestione dei format televisivi. Sonia Bruganelli vi partecipa in quanto amministratore delegato di SDL, società specializzata in casting in particolare dei programmi Ciao Darwin e Avanti un altro, condotti dal marito. Ma che è diventata anche una web tv con una sua programmazione.

Il corso Executive Programme in Creatività e Gestione dei Format Televisivi partirà a febbraio 2023 e si articola in venti incontri totali. Le lezioni si terranno a Roma (ma possono essere seguite anche a distanza) e si rivolge a persone già impiegate nel mondo dell’audiovisivo, in particolare producers, assistenti di studio, assistenti alla regia, programmisti, autori, collaboratori ai testi, redattori, giornalisti, content manager, addetti stampa e content creator.