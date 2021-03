Sole a catinelle: trama, cast, trailer, streaming del film su Canale 5

Questa sera, mercoledì 17 marzo 2021, va in onda su Canale 5 in prima serata il film Sole a Catinelle, divertente commedia del 2013 con Checco Zalone, in onda in prima serata dalle 21.20. La pellicola diretta da Gennaro Nunziante è la terza che ha come protagonista il comico pugliese. Ma qual è la trama del film? Di cosa parla? E il cast? Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Checco Zalone, emigrato meridionale, vive a Venezia da più di trent’anni. Stanco della monotona vita da cameriere, Checco decide di lasciare il lavoro ma, disgraziatamente, lo stesso giorno sua moglie Daniela (Miriam Dalmazio) viene licenziata a causa della chiusura della fabbrica dove lavora. L’uomo trova un nuovo impiego presso un’azienda di elettrodomestici, lavorando come venditore di aspirapolveri. Checco si ingegna e vende i manufatti alla sua numerosissima parentela, ottenendo così uno strepitoso successo negli affari.

Grazie al suo nuovo lavoro, Checco può viziare la moglie e il figlio con regali di lusso e sfarzose proprietà. Conclusa la vendita all’infinita sequela di parenti, tuttavia, l’uomo inizia a collezionare una serie di insuccessi, accumulando molti debiti. Ben presto tutte le sue proprietà vengono pignorate da Equitalia e Daniela, stanca della disastrosa situazione, lo lascia portando con sé Nicolò. Spinto dal desiderio di consolare suo figlio, Checco gli promette una lussuosa vacanza estiva, a patto che il bambino riesca ad ottenere il massimo dei voti in tutte le materie scolastiche.

Inaspettatamente, Nicolò onora la sua promessa ma suo padre non ha i fondi necessari per fare altrettanto. Sperando di ingannarlo, Checco lo convince a partire per la Basilicata, ospite da una sua vecchia zia alla quale tenta di rifilare qualche aspirapolvere con scarsi risultati. La vacanza non è certamente all’altezza delle aspettative e padre e figlio decidono di tornare a casa. Mentre sono in viaggio, i due si imbattono nella bella francese Zoé (Aurore Erguy) e in suo figlio Lorenzo, affetto da mutismo selettivo.

Grazie alla sua irriverenza, Checco conquista le simpatie del ragazzo e Zoé decide di invitare padre e figlio nella sua lussuosa villa. Le vacanze procedono tra feste e magiche giornate, fino a quando Checco scopre che tra habitué del circolo della donna c’è anche Vittorio Manieri, colpevole del licenziamento di Daniela.

Sole a catinelle: cast

Qual è il cast di Sole a catinelle? Ecco l’elenco dei principali attori con i rispettivi ruoli:

Checco Zalone: Checco Zalone

Robert Dancs: Nicolò Zalone

Miriam Dalmazio: Daniela

Aurore Erguy: Zoé

Ruben Aprea: Lorenzo, figlio di Zoé

Valeria Cavalli: Giulietta/Juliette Marin

Orsetta De Rossi: Domiziana

Matilde Caterina: Zia Ritella

Stefano Sabelli: Onofrio

Daniela Piperno: Giovanna

Lydia Biondi: Carolina, maestra di Nicolò

Augusto Zucchi: Piergiorgio Bollini

Marco Paolini: Vittorio Manieri

Alessandro Bressanello: dottor Giacomo Surace

Angie Alexander: segretaria Risorse Umane

Mimmo Mignemi: papà di Daniela

Claudia Brovedani: Olga Bollini

Maurizio Lastrico: Ludovico, papà di Lorenzo

Elettra Dallimore Mallaby: attrice set cinematografico

Gaia Padovan: psicologa scuola elementare Nicolò

Paolo Braghetto: sindacalista

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale del film Sole a catinelle del 2013 con Checco Zalone in onda questa sera su Canale 5.

Dove vedere Sole a catinelle in tv e streaming

Il film di Checco Zalone va in onda, come detto, oggi – 17 marzo 2021 – su Canale 5 a partire dalle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

