Skam Italia 4, la nuova stagione arriva il 15 maggio su Netflix e TimVision

Fan di Skam Italia, gioite! La quarta stagione dell’attesissima serie televisiva è in arrivo il 15 maggio e sarà disponibile sia su Netflix che su TimVision. La serie, intesa come un vero fenomeno, ha ottenuto talmente tanto successo che, quando la Rai ha deciso di tirarsi indietro, è subentrato Netflix e ha deciso di darle una seconda possibilità. Il teen drama, remake dell’omonima serie norvegese, ha proposto la quotidianità di un gruppo di adolescenti romane fuori dagli stereotipi dell’adolescenza, raccontando tematiche importanti, forti, attuali come la solitudine, l’identità e la definizione dell’orientamento sessuale, i disordini psichici, le relazioni d’amore, i disturbi alimentari, le violenze giovanili e il sexting.

Skam Italia 4, la protagonista è Sana

Nuova stagione, nuova protagonista. Per questo capitolo 4 di Skam Italia vedremo Sana – interpretata da Beatrice Bruschi – al centro della trama, una ragazza italiana di seconda generazione musulmana praticante. Sana, che da anni è impegnata a trovare un equilibrio tra i suoi valori e quella della società a cui appartiene, verrà messa a dura prova in questa stagione. La crescita metterà delle distanze tra lei e il suo gruppo di amiche e dovrà trovare un compromesso tra i suoi valori religiosi e i suoi sentimenti per Malik.

Per la regia e sceneggiatura ritorna Ludovico Bessegato, che per questa quarta stagione è stato affiancato da Sumaya Abdel Qader, sociologa e scrittrice di due romanzi (Mondadori), musulmana praticante e madre di tre figli. Nei nuovi episodi della quarta stagione rivedremo tutti i personaggi amati, come Martino, Niccolò, Eva, Giovanni, Silvia, Federica, Elia, Luchino, Filippo ed Eleonora. Ci saranno anche delle new entry. Siete pronti per altri dieci episodi di Skam Italia 4?

