Per i Simpson potrebbe essere la fine: l’indiscrezione del compositore della sigla

Dopo 30 anni di onorata carriere, per i Simpson stare arrivando il momento di chiudere.

Lo ha rivelato Danny Elfman, il compositore della sigla che da anni ormai è entrata nelle case di tutto il mondo.

“Da quello che ho sentito si avvicina la fine”, ha detto al magazine “Joe”, aggiungendo che l’ultima stagione potrebbe essere quella finale. A seguito della sua dichiarazione, i fan di Homer, Marge e di tutta la combriccola si sono fatti prendere dal panico sui social.

La prima puntata è andata in onda nel 1989, i Simpson dunque potrebbero sparire: c’è chi ipotizza che l’eventuale chiusura della serie possa dipendere dall’acquisizione della Fox da parte della Disney. Potrebbe essere la fine di un’epoca.

“Tutto quello che posso dire è che sono meravigliato che sia durata così tanto. Quando ho scritto questo pazzo pezzo per la colonna sonora credevo che nessuno lo avrebbe ascoltato, perché non pensavo affatto che questo cartone potesse avere qualche chance”.

A febbraio del 2019 Fox ha rivelato che lo show sarebbe stato rinnovato ancora una volta e per la 32esima stagione. Numero di episodi raggiunti: 713. Ancora pochi per chi quei pupazzi gialli li ha sempre adorati. Ma c’è anche chi guarda oltre: “Penso che dovrebbe finire così potremmo avere un sequel e magari una serie concentrata su ogni personaggio – scrive un utente -. Mi piacerebbe vedere il signor Burns andare in pensione in un resort”.

Nel frattempo l’autore Al Jean ha tranquillizzato gli animi: “Non voglio mancare di rispetto ad Elfman ma stiamo producendo la stagione numero 32 che verrà trasmessa il prossimo anno e non abbiamo in programma di fermarci dopo quella”.

