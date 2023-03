Chi è Simona Marchini: biografia, marito, figli dell’ospite di Oggi è un altro giorno

Chi è Simona Marchini, attrice e regista ospite a Oggi è un altro giorno? Simona Marchini, all’anagrafe Simonetta Marchini (Roma, 19 dicembre 1941), è un’attrice, conduttrice televisiva, comica e regista teatrale. È figlia dell’imprenditore Alvaro Marchini, presidente della Roma negli anni settanta e cugina di secondo grado di Alfio Marchini.

La prima proposta professionale le arrivò da Elio Petri, quando aveva sedici anni, ma il padre si oppose. Una seconda proposta le arrivò nel 1972 per La cagna, ma un incidente a pochi giorni dall’inizio delle riprese precluse la sua partecipazione. I suoi primi impegni importanti sono stati l’apparizione nel personaggio di Iside Martufoni nella trasmissione A tutto gag del 1980, poi nel cinema la partecipazione ai film Miracoloni e I carabbinieri, sempre con ruoli comici. Successivamente, conosciuta casualmente Delia Scala, fu da questa segnalata alla RAI che in seguito la convocò per Quelli della notte e si inserì definitivamente nel mondo dello spettacolo.

Ha raggiunto grande popolarità con la partecipazione, nel 1985, al programma di Renzo Arbore Quelli della notte. Nel 1987-1988 su Rai 1 ha condotto Proffimamente non stop, con Amelia Monti; poi, insieme a Giancarlo Magalli Pronto, è la Rai? Dal 1989, insieme a Piero Badaloni e Toto Cutugno ha presentato due edizioni consecutive del programma itinerante Piacere Raiuno. Dal 2004 si è dedicata prevalentemente al teatro.

Vita privata

Chi è il marito di Simona Marchini? Simona è stata la moglie del capitano della Roma di quegli anni, Franco Cordova, dal 1970 al 1980. Dal matrimonio con Roberto Paolopoli invece ha avuto una figlia, Roberta.