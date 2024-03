Chi è Seva Borzak Jr, il figlio di Gabriella Ferri ospite a Domenica In. Figli, moglie, padre, anni, carriera, età, lavoro

Chi è il figlio di Gabriella Ferri, Seva Borzak Jr? L’uomo è il figlio di Gabriella Ferri e Seva Borzak ed è ospite oggi pomeriggio a Domenica In per ricordare la madre. Oggi Seva è arcidiacono della chiesa ortodossa russa ed è padre di sei figli di cui “tre hanno conosciuto mamma. La più grande, Nadia, aveva una relazione molto profonda e complice con lei: è quella che le somiglia di più e che ha seguito i suoi passi nel mondo della musica”, ha raccontato l’uomo in un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno.

Era molto legato alla madre Gabriella Ferri, morta nel 2004 in circostanze sospette, cadendo dal balcone. Si discute infatti se si sia trattato di suicidio o di un incidente, come sostengono i familiari. “Le facevo tutte le confidenze che un bambino può fare. Ero figlio unico e non avevo concorrenza. Da piccolo mi sono innamorato, facevo la seconda elementare e mi sono dichiarato. Lei ricambiava. Come prima cosa l’ho detto a mia mamma, con lei potevo parlare di tutto. Mi consigliava di fare tutto con amore. Di essere sempre nella sfera dell’amore in tutto quello che facevo…”, ha detto Seva.

Quando Gabriella Ferri è venuta a mancare in seguito ad una caduta dalla finestra della sua casa, Seva Borzak Jr non era con lei. “Mi hanno dato la notizia mentre ero a Roma, dove mi ero trasferito con la mia famiglia. Ho preso la moto e sono partito, però purtroppo quando sono arrivato era già troppo tardi. Mamma era comunque in un periodo positivo. Aveva ricominciato a lavorare ed era felice del mio ritorno in Italia, che avevo lasciato a 14 anni per andare a studiare all’estero”.