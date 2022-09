Settembre: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 25 settembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Settembre, film del 2022 diretto da Giulia Steigerwalt, interpretato da Barbara Ronchi e Fabrizio Bentivoglio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Francesca “non sta più bene” con suo marito Alberto da tempo, e confida la sua tristezza alla migliore amica Debora, a sua volta in crisi con il marito Marco. Il figlio di Francesca, Sergio, dà lezioni di sesso a Maria, una ragazzina alle prime esperienze, che condivide dubbi e paure con l’amica Simona. Guglielmo, il ginecologo di Francesca, frequenta Ana, una giovanissima prostituta croata, che si sta innamorando del panettiere Matteo. I loro percorsi sono destinati ad intersecarsi, e le loro vite sono prossime a cambiare.

Settembre: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Settembre, ma qual è il cast completo del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Barbara Ronchi: Francesca

Fabrizio Bentivoglio: Guglielmo

Thony: Debora

Andrea Sartoretti: Alberto

Tesa Litvan: Ana

Enrico Borello: Matteo

Margherita Rebeggiani: Maria

Luca Nozzoli: Sergio

Arianna Ascoli: Simona

Streaming e tv

Dove vedere Settembre in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 25 settembre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.