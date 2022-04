Servant of The People: quante puntate, durata e quando finisce la serie con Zelensky su La7

Quante puntate sono previste per Servant of The People, la serie in onda su La7 con protagonista il presidente ucraino Volodymyr Zelensky? La serie ha avuto un grande successo in patria, ed è stata infatti realizzata in tre stagioni, per un totale di 51 episodi. All’epoca il leader ucraino era un noto attore comico. Su La7, che la trasmetterà in esclusiva per l’Italia, oggi, 4 aprile 2022, dalle ore 21.15 una serata première che proporrà – con la presentazione di Andrea Purgatori – i primi tre episodi della fiction, incentrata sul professore di liceo Vasyl Petrovych (Zelensky) – doppiato per l’occasione dall’attore Luca Bizzarri – e sulla sua inaspettata ascesa a presidente del suo Paese.

In totale dunque Servant of the People è composta da 51 episodi suddivisi in tre stagioni, anche se non sappiamo ancora se La7 li trasmetterà tutti. Di certo oggi, 4 aprile 2022, vanno in onda i primi tre episodi. A chiudere la serata sarà proposto infine ‘Zelensky the story’, un docufilm in prima tv che riassume lo straordinario percorso del presidente ucraino, dai suoi inizi come attore e produttore di programmi tv fino alla sua campagna spettacolare, alla sua elezione, alla sua rivalità con il presidente della Russia, al conflitto oggi in corso.

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Servant of the People? Ogni episodio ha una durata di circa quaranta minuti. In Ucraina, la serie è andata in onda dal 2015 al 2019. Appuntamento su La7 ogni lunedì in prima serata. La fiction ha avuto un grande successo di critica e ascolti sulla rete televisiva Ucraina ‘1+1’, approdando poi anche in Germania, Francia ed Emirati Arabi. Diventata un vera e proprio serie-documento, è stata nuovamente distribuita in Inghilterra su Channel Four ed è disponibile su Netflix negli Stati Uniti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Servant of the People, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie va in onda ogni lunedì a partire dal 4 aprile 2022 alle ore 21,15 su La7. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.