Senza Malizia: il documentario su Rai 3 dedicato a Laura Antonelli

Senza Malizia è il documentario in onda questa sera, giovedì 6 luglio 2023, in prima serata dalle 21.20 su Rai 3. L’opera è dedicata al ricordo della grande Laura Antonelli, scomparsa nel 2015. Di seguito tutte le anticipazioni e gli ospiti.

Anticipazioni e ospiti

Il doc di Bernard Bédarida e Nello Correale ripercorre la vita dell’attrice, a partire dalla sua difficile infanzia fino al successo con “Malizia” di Salvatore Samperi, dalla notorietà agli ultimi anni di vita trascorsi in solitudine. Laura Antonelli proveniva da una famiglia di esuli istriani, profughi in giro per l’Italia durante il Dopoguerra, situazione che le ha causato un’infanzia disperata ed infelice.

Arriva a Roma all’inizio degli anni 60 e insegna educazione fisica, professione inusuale per le donne dell’epoca. Ambiziosa e intraprendente, e grazie al suo aspetto estremamente fotogenico arrivano le pubblicità televisive, i primi fotoromanzi e alcuni piccoli ruoli cinematografici in una successione di film d’autore e commediole “osées” segnano l’inizio del suo percorso.

Nel 1972 accetta il ruolo cinematografico che la segnerà per la vita intera e che le valse il David di Donatello e il Nastro d’Argento come miglior attrice protagonista: quello di Angela La Barbera nel film “Malizia” di Salvatore Samperi, sbancando i botteghini. Terminano però le sue interpretazioni serie come, ad esempio, l’intrigante Gradiva di Giorgio Albertazzi, ed iniziano, tuttavia, gli anni della vita mondana, del successo e delle copertine dei rotocalchi, in seguito ai viaggi da Roma a Parigi e a Londra, i flirt veri e presunti, il grande amore con Jean-Paul Belmondo.

Per Luchino Visconti era “la donna più bella dell’Universo”, e registi italiani di grande successo come Risi, Comencini, Bolognini e Scola se la contendevano. Le viene così cucita addosso la pelle del sex-symbol, un’immagine molto gettonata tra il pubblico maschile italiano e di mezza Europa, ma che lei non apprezzava particolarmente. Lo stesso strepitoso successo che ne aveva fatto l’icona sexy europeo, la porterà dopo 19 anni sul set di Malizia 2000, il sequel dell’inizio della sua carriera, ma che la trascinerà verso una fine tragica. Sfortunatamente, Laura Antonelli resta prigioniera di un volto sfigurato, impresentabile a causa dell’estrema chirurgia plastica. Nel 1991, quando smette di recitare, ha solo 50 anni e, profondamente disgustata dal mondo dello spettacolo di cui era musa, vive gli ultimi anni in un modesto appartamento di Ladispoli, circondata da santini e statue della Madonna.

Il documentario in onda su Rai 3 Senza malizia si avvale di preziose testimonianze di alcune delle personalità cinematografiche che hanno recitato con lei, come ad esempio Jean-Paul Belmondo, Giancarlo Giannini, Michele Placido, Claudia Gerini e Daniela Poggi. Si aggiungono le memorie dei suoi amici, Marco Risi, Francesca D’Aloja, Ivan Pavicevac e Simone Cristicchi. Attraverso un’alternanza di voci, fotografie, estratti, e dell’attenta analisi del critico cinematografico Valerio Caprara, Senza Malizia si presenta come un racconto speciale e di rispetto delle diverse sfaccettature della vita e della personalità dell’attrice. Appuntamento questa sera, 6 luglio 2023, su Rai 3 dalle 21.20.