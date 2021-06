Security: trama, cast, trailer e streaming del film con Marco D’Amore su Sky Cinema

Security è il nuovo film Sky Original in onda in prima visione assoluta questa sera, lunedì 7 giugno 2021, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno (disponibile anche on demand e in streaming su NOW). Si tratta di un avvincente thriller diretto da Peter Chelsom e ispirato all’omonimo romanzo di Stephen Amidon, già acclamato autore de Il capitale umano. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film con protagonista Marco D’Amore? Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film è il primo thriller Sky Original e indaga le paure umane più recondite, rappresentando con efficacia come le apparenze siano sempre più ingannevoli. La location originale – Forte dei Marmi d’inverno – accompagna lo spettatore attraverso una vicenda che mette in scena le debolezze umane, ma anche la forza della verità, che può emergere solo quando la si cerca con vera determinazione.

Forte dei Marmi. Un angolo di paradiso estivo per turismo d’élite. Ma anche lì, d’inverno, le giornate si accorciano, le notti si allungano e le ville diventano fortezze, custodite da sofisticati circuiti di telecamere di sicurezza. E questa è una storia invernale. Una storia che sconvolge la vita dei propri personaggi e li cambia per sempre. La scoperta della violenza subita dalla giovane studentessa Maria Spezi (Beatrice Grannò), fa infatti emergere intorno a loro un ambiente corrotto e pieno di pregiudizi.

Sulla vicenda comincia a indagare Roberto Santini (Marco D’Amore), responsabile della sicurezza delle tante ville protette dai suoi sofisticati circuiti di video-sorveglianza, che non è convinto della colpevolezza del padre alcolizzato della ragazza, Walter Spezi (Tommaso Ragno), su cui sono caduti i primi sospetti. La ricerca del colpevole porterà Roberto a confrontarsi anche con una verità che ha scelto di seppellire per quasi vent’anni.

Riguarda un suo vecchio amore, Elena Ventini (Valeria Bilello) e suo figlio Dario (Giulio Pranno), proprio mentre sua moglie Claudia Raffelli (Maya Sansa) sta affrontando la campagna elettorale come Sindaco, sostenuta dall’imprenditore Curzio Pilati (Fabrizio Bentivoglio), e mentre vive un forte contrasto con la figlia adolescente Angela (Ludovica Martino), travolta dall’amore clandestino per il suo professore Stefano Tommasi (Silvio Muccino). Roberto non dovrà solo risolvere un crimine, ma salvare se stesso e l’intera comunità dal pericolo di perdere la propria anima. Quando la paura abita all’interno delle case e delle persone, qual è il prezzo della sicurezza?

Security: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Security, ma qual è il cast del film Sky? Tanti attori amati dal pubblico tra cui Marco D’Amore (Ciro di Gomorra) che ne è protagonista accanto a Maya Sansa, Silvio Muccino, Valeria Bilello, Ludovica Martino, Giulio Pranno, Tommaso Ragno, Beatrice Grannò, Antonio Zavatteri e con la partecipazione di Fabrizio Bentivoglio. La regia è di Peter Chelsom, che ne ha curato la sceneggiatura insieme a Tinker Lindsay, Silvio Muccino, Michele Pellegrini e Amina Grenci, da un soggetto di Peter Chelsom, Umberto Contarello e Sara Mosetti. Peter Chelsom si è avvalso anche della collaborazione del direttore della fotografia Mauro Fiore, vincitore del Premio Oscar nel 2010 per Avatar. Security è una produzione Indiana Production e Vision Distribution. Produttori del film sono Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli.

Trailer

Di seguito il trailer del film Sky Original Security, in prima visione da lunedì 7 giugno 2021.

Streaming e tv

Dove vedere Security in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 7 giugno 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.