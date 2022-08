Se son rose: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, sabato 27 agosto 2022, va in onda Se son rose su Canale 5. La pellicola è una commedia scritta, diretta ed interpretata da Leonardo Pieraccioni ed è uscita nel 2018, per cui è uno dei suoi film più recenti. Dura circa 86 minuti e approda in prima serata quest’estate in casa Mediaset. Ecco qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama. Se son rose racconta di Leonardo, un uomo di 50 anni ostinatamente single che lavora come giornalista. Ha successo nel suo campo, si occupa di tecnologia e ha una figlia adolescente di 15 anni Yolanda, testimone di un matrimonio finito male. Leonardo non fa molto per prendersi cura di sé, mangia sempre involtini primavera surgelati e non fa niente per nascondere il suo tocco infantile. Yolanda è convinta che al padre serva una relazione stabile per rimettersi in sesto. Eppure è consapevole che Leonardo non ha mai avuto molta fortuna con le donne. Così invia un sms a tutte le ex del padre proponendo loro di riprovarci perché ormai cambiato, anche se non è vero. E a quel punto accade una cosa bizzarra: tutte le ex rispondono, ma ognuna in modo diverso.

Se son rose: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, passiamo al cast. Il film ha come protagonista Leonardo Pieraccioni che è anche il regista. Ecco l’elenco dei personaggi e del cast:

Leonardo Pieraccioni: Leonardo Giustini

Elena Cucci: Ginora

Michela Andreozzi: Angelica

Caterina Murino: Benedetta

Claudia Pandolfi: Fabiola

Gabriella Pession: Elettra

Antonia Truppo: Fioretta

Mariasole Pollio: Yolanda

Francesco Ciampi: Portiere Caritas

Nunzia Schiano: signora Coscia

Sergio Pierattini: monsignore

Gianluca Guidi: Fabio

Vincenzo Salemme: signor Formisano

Alessandro Paci: usciere università

Martina Pieraccioni: Yolanda da piccola

Carlo Conti: spettatore della partita di tennis

Stefano Martinelli: inserviente

Jonis Bascir: Samir

Streaming e TV

Dove vedere Se son rose in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, sabato 27 agosto 2022, su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.