Scrivimi ancora: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1

Questa sera, martedì 17 settembre 2019, in prima serata su Italia 1 alle 21.20 va in onda Scrivimi Ancora (conosciuto anche come #scrivimiancora), film del 2014 per la regia di Christian Ditter. La pellicola, che vede come protagonisti Lily Collins e Alex Stewart, è basato sull’omonimo romanzo di Cecelia Ahern.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Scrivimi ancora film: trama

Il film racconta la storia di Rosie e Alex, migliori amici dall’infanzia, quando si sono incontrati tra i banchi di una scuola elementare di Dublino. Cresciuti insieme sognando di viaggiare per il mondo e di lasciare la piccola cittadina d’origine, i due hanno sempre voluto trasferirsi in America per frequentare insieme l’università.

Il destino, però, li porterà a seguire strade diverse e, inevitabilmente, a separarsi e mantenere solo una continua corrispondenza, fatta prima di lettere e poi di mail e sms, capace di preservare il loro speciale legame. Ma può un’amicizia resistere al passare degli anni, alla distanza e a una serie infinita di relazioni disastrose, specialmente quando si capisce che forse si tratta di qualcosa di più?

La trama completa del film

Scrivimi ancora film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Lily Collins – Rosie Dunne

– Rosie Dunne Sam Claflin – Alex Stewart

– Alex Stewart Christian Cooke – Greg

– Greg Tamsin Egerton – Sally

– Sally Suki Waterhouse – Bethany

– Bethany Jaime Winstone – Ruby

– Ruby Art Parkinson – Gary Dunne

– Gary Dunne Jamie Beamish – Phil

– Phil Lorcan Cranitch – Dennis Dunne

– Dennis Dunne Ger Ryan – Alice Dunne

Scrivimi ancora film: trailer

Ecco il trailer del film:

Scrivimi ancora film: streaming

Come fare per vedere Scrivimiancora in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – martedì 17 settembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

