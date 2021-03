Scream – Chi urla muore: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 4 marzo 2021, su Italia 1 dalle 21.20 va in onda il film Scream – Chi urla muore, pellicola del 1996 diretta da Wes Craven e scritta da Kevin Williamson. Un film che riprende le caratteristiche dei precedenti horror ed unisce agli elementi tipici dell’orrore anche la satira. Ad esso seguirono altri tre film, ma che non replicarono il successo del primo capitolo. Di seguito la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Scream – Chi urla muore.

Trama

L’adolescente Casey Becker (Drew Barrymore) è sola nella sua casa di Woodsboro, California. Mentre attende l’arrivo del fidanzato Steven Hort, Casey viene contattata telefonicamente da un misterioso interlocutore che minaccia di uccidere lei e il fidanzato, qualora non risponda correttamente ad alcune domande sui film horror.

In preda al panico, la giovane sbaglia la risposta alla seconda domanda provocando la morte di Steve, precedentemente catturato dal killer. La ragazza tenta di fuggire ma l’uomo, la cui identità è celata da una maschera che ricorda ‘L’urlo’ di Munch, la precede e la uccide. La notte seguente il killer cerca di aggredire Sidney Prescott (Neve Campbell), ma il suo sanguinario piano va in fumo. A causa di una circostanza sospetta, la ragazza suppone che il malintenzionato fosse il fidanzato Billy Loomis (Skeet Ulrich). Anche la polizia fa la medesima ipotesi e arresta il ragazzo come principale sospettato. Intanto, Sidney si trasferisce a casa dell’amica Tatum Riley (Rose McGowan), figlia del vicesceriffo Linus (David Arquette) ma il killer la trova e continua a chiamarla insistentemente.

Dal momento che Billy non avrebbe potuto chiamare la ragazza senza lasciare tracce nel tabulato telefonico del carcere, secondo la trama di Scream, la polizia lo scagiona e lo rimette in libertà. Sidney viene avvicinata dalla scaltra giornalista Gale Weathers (Courtney Cox), che indaga sulla morte della madre e sostiene che l’omicidio sia opera dello stesso misterioso uomo mascherato. Per alleggerire il clima di tensione, i ragazzi del liceo organizzano una festa a casa di Stuart Macher (Matthew Lillard), che Gale segue a distanza grazie a alcune telecamere segrete.

La giornalista, tuttavia, lascia la sua postazione per aiutare il vicesceriffo nelle ricerche, dal momento che sembrano trapelare nuovi agghiaccianti indizi circa l’identità dell’assassino. Mentre Sidney si intrattiene con Billy, il killer miete altre vittime, tra cui Tatum. Poi, entrano nella casa, sorprende Sidney e Billy in camera da letto e uccide brutalmente il ragazzo. Terrorizzata Sidney fugge in cerca di aiuto, e Gale intuisce che qualcuno sta cercando di depistare le indagini… Di seguito il trailer del film.

Scream – Chi urla muore: cast del film

Tanti attori celebri prendono parte al cast di Scream, su tutti Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox, Skeet Ulrich, Rose McGowan, Matthew Lillard. Ecco tutti gli attori e i personaggi interpretati.

Neve Campbell: Sidney Prescott

David Arquette: vicesceriffo Linus “Lenny” Riley

Courteney Cox: Gale Weathers

Rose McGowan: Tatum Riley

Skeet Ulrich: Billy Loomis

Matthew Lillard: Stu Macher

Jamie Kennedy: Randy Meeks

W. Earl Brown: Kenny Jones

Joseph Whipp: Burke

Liev Schreiber: Cotton Weary

Drew Barrymore: Casey Becker

Kevin Patrick Walls: Steve Orth

David Booth: Mr. Becker

Carla Hatley: Mrs. Becker

Lawrence Hecht: Neil Prescott

Lois Saunders: Mrs. Tate

C. W. Morgan: Hank Loomis

Frances Lee McCain: Mrs. Riley

Lisa Canning: Jenna Welles

Henry Winkler: preside Athur Himbry

Wes Craven: Fred

Lynne McRee: Maureen Prescott

Scream film: diretta tv e streaming

