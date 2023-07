Scomparsa: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, domenica 2 luglio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la prima puntata di Scomparsa, serie televisiva italiana diretta da Fabrizio Costa con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno, trasmessa su Rai 1 dal 20 novembre al 19 dicembre 2017. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio

Trama (anticipazioni)

Nel primo episodio della prima puntata, Nora Telese è una psichiatra infantile che ha cresciuto da sola sua figlia Camilla e assieme a lei si è trasferita a San Benedetto del Tronto dove diventa direttrice dell’ambulatorio psichiatrico infantile. Affronta il caso del piccolo Lorenzo: la madre Annalisa lo ha abbandonato e il padre è il vice questore aggiunto di Ascoli Piceno Giovanni Nemi; la Telese salva il bambino dal tetto della scuola e ha poi modo di conoscere il padre. Una sera Camilla insieme agli amici Sonia Iseo e Andrea Pasini assume MD e si reca alla festa del liceo. La mattina seguente Nora e Marianna Iseo iniziano a preoccuparsi perché le figlie non sono rientrate a casa. Andrea racconta di averle lasciate in compagnia di due ragazzi. Nora trova uno di questi, Arturo Trasimeni detto Armadillo, che sentitosi pressato, colpisce Fausto Iseo, il padre di Sonia. Nora si reca così a casa del ragazzo ma non ottiene l’aiuto di sua madre; poco dopo l’adolescente le si presenta a casa, spiega di essere stato lasciato da Camilla durante la festa e di non averla più vista ma si arrabbia quando trova sulla scrivania della dottoressa un fascicolo che riguarda la sua infanzia. La scomparsa delle ragazze viene denunciata quando un contadino trova la borsa di Camilla con il suo telefonino.

Nel secondo episodio della prima puntata di Scomparsa, le ricerche delle due ragazze iniziano nel bosco di Monteprandone e partecipa anche Davide Giuliani, volontario della Protezione Civile e allenatore della squadra di pallavolo nonché marito della sindaca di San Benedetto. Il vice questore Nemi nella stanza di Camilla trova una bustina di MD, interroga l’ex fidanzatino Arturo che gli fa il nome di Luca Rebeggiani come spacciatore e Balestri gli comunica che dalla stanza di Sonia mancano il passaporto e circa 1000 €. Amir Ikri racconta a Balestri che quel sabato notte le ragazze erano al suo kebab verso le 23.30. Il cellulare di Sonia si riaccende e così Nemi e Balestri riescono a prendere Rebeggiani mentre sta acquistando altra droga. Il ragazzino viene persuaso dalla sua vecchia dottoressa Nora e racconta a Nemi di aver trovato il cellulare al kebab dimenticato da Sonia che stava litigando con Camilla. L’ultimo messaggio di Sonia è stato mandato a Ugo Turano, farmacista e sponsor della squadra di pallavolo, il quale a Nemi dice di non averle risposto perché quella sera era di turno. Nel frattempo il figlio di Nemi si ricongiunge con la madre. Alla radio arriva una chiamata anonima di un signore che dice di voler parlare solo con la Telese e che “ora sai cosa si prova a perdere un figlio”.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Scomparsa, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: