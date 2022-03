Scene da un matrimonio: le anticipazioni e la storia della puntata di oggi su Canale 5

Oggi pomeriggio, domenica 27 marzo 2022, va in onda una nuova puntata di Scene da un matrimonio. Anna Tatangelo alle ore 14.10 su Canale 5 racconta il matrimonio di Luciana e Giordano. Ecco tutte le anticipazioni.

Luciana e Giordano sono fidanzati da quattro anni e mezzo. Vivono entrambi ad Ariccia, un comune dei Castelli Romani. Non si erano mai incontrati finché un giorno lui la nota su un profilo social e la contatta insistendo per avere un appuntamento. Luciana però sta vivendo il periodo più buio della sua vita e non si sente pronta per affrontare una nuova conoscenza né tantomeno una relazione. Solo l’insistenza di Giordano nel corteggiarla riesce a fare breccia nel suo cuore ferito. Le nozze verranno celebrate con rito religioso a Roma nella splendida Chiesa di San Pietro in Montorio, sul colle Gianicolo, mentre il ricevimento si terrà in uno storico palazzo nel cuore di Roma.

Streaming e tv

Dove vedere le puntate di Scene da un matrimonio in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Anna Tatangelo, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 ogni domenica pomeriggio alle 14.10. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.