Scene da un matrimonio: le anticipazioni e la storia della puntata di oggi su Canale 5

Oggi pomeriggio, domenica 20 marzo 2022, va in onda una nuova puntata di Scene da un matrimonio. Anna Tatangelo alle ore 14.10 su Canale 5 racconta il matrimonio di Valeria e Carmine. Ecco tutte le anticipazioni.

I due ragazzi si incontrano quando sono entrambi già impegnati sentimentalmente, ma la frequentazione che inizia da quel momento rivela a tutti e due una sintonia speciale che li porterà fino alle nozze. Il rito religioso avrà luogo nella Chiesa di Santissima Maria Annunziata di Tuglie, il paese nella provincia di Lecce dove la coppia vive, mentre il ricevimento si terrà a Villa Vergine, una residenza di fine 700.

Anna Tatangelo raccoglierà con delicatezza i pensieri, le paure e le speranze più intime degli sposi fino ad accompagnarli insieme alle loro famiglie alla cerimonia, religiosa o civile che sia. Non mancheranno poi il ricevimento, la festa e tutto quello che un vero matrimonio all’italiana prevede, comprese sorprese e colpi di scena che nemmeno gli sposi si aspettano. Un affresco semplice ed emozionante dell’Italia di oggi, raccontata attraverso una delle tradizioni più amate.

Streaming e tv

Dove vedere le puntate di Scene da un matrimonio in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Anna Tatangelo, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 ogni sabato pomeriggio alle 14.10. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.